Irán lanza una alerta aérea ante un posible ataque contra Israel tras la muerte del líder político de Hamás

Irán han lanzado un NOTAM (Notice To Airmen) con el que advierte a las aeronaves de posibles peligros en ruta para el centro, oeste y noroeste del país, por lo que aconseja a los pilotos no sobrevolar estas zonas. Precisamente, según ha adelantado The Jerusalem Post, el área señalada por las autoridades iraníes coincide con la zona donde se podría producir un ataque inminente del país e Hizbulá contra Israel en represalia por la muerte del líder político de Hamás, Ismail Haniyed, en un ataque atribuido a las fuerzas israelíes en Teherán.

En este sentido, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha pedido este lunes al Ejército prepararse para "todas las opciones" ante la posibilidad de que Irán lleve a cabo un ataque, durante su visita a Teherán, un ataque que las autoridades iraníes atribuyen a las fuerzas israelíes. Así, Gallant ha puntualizado que los "enemigos de Israel están considerando" todas sus opciones gracias a las acciones de las fuerzas israelíes en el pasado.

No obstante, el ministro ha dicho que es importante "estar preparados para todos los escenarios posibles, incluso la posibilidad de responder rápido a un ataque" tras reunirse con el jefe de la Fuerza Aérea, Tomer Bar, según ha recogido el diario The Times of Israel. "Debemos estar preparados para todo, incluso para una rápida transición hacia el ataque en todos los sectores", ha puntualizado antes de defender que los preparativos de la Fuerza Aérea avanzan acorde al "desarrollo de acontecimientos en el plano de seguridad".

Podría comenzar este lunes

El aviso llega también después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, avisara este domingo a sus homólogos del G7 de que se podría producir un ataque de Irán y las fuerzas de Hizbulá en un plazo de 24 horas.

Concretamente, el medio estadounidense cita a tres fuentes conocedoras del contenido de las llamadas que realizó este domingo Blinken a sus homólogos en las que advirtió de ese inminente ataque que podría comenzar este lunes. Blinken convocó esa teleconferencia para coordinarse con los aliados cercanos de Estados Unidos y tratar de generar una presión diplomática de última hora para minimizar al máximo las represalias. El secretario de Estado norteamericano cree que limitar el impacto de sus ataques es la mejor forma de evitar una guerra total en la zona.

Irán y su aliado libanés Hizbulá han prometido responder a los asesinatos atribuidos a Israel del líder político de Hamás, pero a diferencia del ataque iraní contra Israel del pasado 13 de abril -en el que Irán lanzó casi 350 aviones no tripulados y misiles hacia Israel que este país y sus aliados pudieron interceptar- Blinken dijo que, esta vez, no esta muy claro cómo se producirá esta represalia.

El día de la ira

Este viernes, miles de personas se congregaron en el llamada día de la ira convocado por Hamás tras la muerte de Haniyed. La mezquita Mohamed bin Abdelwahab en Doha, la más grande de Catar, acogió el funeral del líder de Hamás, cuyo cuerpo fue enterrado en un cementerio de la ciudad. Además, otras grandes ciudades como Islamabad (Pakistán) o Yakarta (Indonesia) convocaron en sus más grandes mezquitas una oración fúnebre por Haniya. Estas congregaciones responden al llamamiento convocado por el grupo armado para condenar la muerte del dirigente y la guerra "de genocidio" contra el pueblo palestino.

La muerte de Haniya ha desencadenado una consecución de amenazas por parte de estados y grupos islamistas. Mientras Irán promete "un severo castigo" para el Estado hebreo, las milicias proiraníes dan un paso en su venganza e Hizbulá lanza cohetes contra Israel.