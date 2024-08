La estrella del country Carrie Underwood sustituye a Katy Perry como jueza en el popular concurso 'American Idol'

La estrella de la música country y ex ganadora de la cuarta temporada de American Idol es la nueva jueza de la temporada número 23 del programa, según anunció la cadena televisiva ABC el pasado 1 de agosto.

Underwood reemplaza a Katy Perry y se une a Lionel Richie y Luke Bryan en el plantel de jueces. La nueva temporada, presentada por Ryan Seacrest, se emitirá en la primavera de 2025 en ABC y Hulu.

En el vídeo de presentación se ve a la cantante yendo a Hollywood y actuando en el escenario de American Idol. La cantante, que ahora tiene 41 años, reflexiona sobre el momento que le cambió la vida.

"Pasé de que nadie supiera mi nombre a que decenas de millones de personas vieran el programa. Estoy orgullosa de todo lo que pude lograr en el programa y estoy muy orgullosa de todo lo que he logrado desde entonces".

Es un momento de círculo completo para la cantante ganadora de varios premios Grammy, que audicionó para el programa en 2004 y conquistó a los jueces cuando cantó I Can't Make You Love Me, de Bonnie Raitt. Underwood también conquistó a Estados Unidos, venciendo al subcampeón Bo Bice en la final de 2005.