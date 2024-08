La gimnasia olímpica tiene nombre y apellido y es el de Simone Biles. Tras una pausa de su carrera como atleta, la estadounidense ha vuelto al ruedo, o en este caso a las barras y al suelo, cosechando una serie de medallas de oro en París 2024.

Volver a disfrutar de los arriesgadísimos saltos que son ya su sello ha sido posible gracias a su distanciamiento con el deporte en el que se ha consolidado como una de las mejores de todos los tiempos ("Greatest Of All Times" o "GOAT", como aparece en los carteles que la animan en sus pruebas).

La clave para ese regreso apoteósico ha estado en el descanso, la terapia (con el perrito Bacon incluido) y un apoyo inestimable que no ha faltado desde su caída hasta su renacimiento: Jonathan Owens.

El jugador de fútbol americano ha sido su roca, una figura de estabilidad con todo lo que pasó en Tokio y su mayor admirador -con permiso de la madre de Simone-.

Y es que en la batalla de la salud mental de Simone, ha sido clave tener una pareja con una profesión similar a la suya que empatizara y comprendiera a la perfección por lo que estaba pasando.

"Como él es también un atleta, realmente entendemos a la otra persona y es por lo que nuestra relación ha sido impecable", declaró a la prensa cuando empezaron a salir.

Pero una vez padeció los twisties -nombre que se refiere a la pérdida de noción del espacio que se puede experimentar haciendo giros en el aire- y se veía en claro riesgo de poner en peligro su salud física si competía, fue el jugador de fútbol americano quien lograba calmar las preocupaciones de la medallista.

"Gracias por mantenerme cuerda durante los tiempos más locos", escribió la gimnasta en su Instagram. Y es que además de ser un hombro en el que ha podido desahogarse, el jugador es también con quien ha tenido grandes momentos y construido una vida familiar que le ha permitido disfrutar más allá de la gimnasia.

"La gimnasia es algo que tengo el privilegio de hacer", compartió en una entrevista reciente. "Ya no siento que sea el final de todo, como antes sí me podía llegar a sentir. Puedo irme a casa a estar con mi marido, mis perros y todas esas cosas, así que se siente muy bien", declaró dejando claro que los tiempos donde la gimnasia era el único motor de su vida, habían quedado atrás.

En el reciente documental de Netflix, Simone Biles vuelve a volar, la deportista afirmaba que antes de París se había tomado las cosas con más calma que nunca.

Antes de las competiciones ha disfrutado de su vida social, de ir a los partidos de su chico y curiosamente, en los buenos resultados que está teniendo en los Juegos Olímpicos, parece quedar claro que ese equilibrio entre vida personal y vida laboral ha sido un pilar fundamental.

El amor de dos deportistas de élite

Cuando los caminos de Simone y Jonathan se cruzaron, era el año 2020 y un match en la aplicación Raya -el Tinder de las celebridades- les permitió intercambiar sus primeras conversaciones.

La gimnasta fue la primera en romper el hielo, y, aunque por aquel momento era mundialmente conocida, quien sería su pareja, el jugador de los Green Bay Packers, no la conocía.

Eso no impidió que la chispa saltara entre ellos y, unas semanas después ya estaban saliendo juntos. Aunque su relación metió una marcha más durante la pandemia, ya que pararon sus respectivas agendas.

Esto les permitió disponer de más tiempo para estar juntos y seguir avanzando, así que en abril, un mes después de haberse conocido en la aplicación, hicieron oficial su relación en Instagram con un posado.

Ser atletas profesionales ha sido una de las claves de la robustez de su relación, y, para muestra, la retirada de los Juegos Olímpicos de Tokio, cuando Jonathan compartió en sus redes sociales: "Voy a cabalgar contigo a través de lo que sea, cariño. Tu fuerza y valentía no tienen comparación y me inspiras más y más cada día. Para mí siempre vas a ser una campeona".

Toda una declaración de intenciones que se hizo aún más oficial cuando, el 14 de febrero de 2022, se prometieron. "El sí más sencillo", escribió Simone en su Instagram.

La batalla de la salud mental de Simone Biles se convirtió en otro aliciente también para el jugador de fútbol americano, quien reveló en el documental que había empezado a ir a terapia a raíz de que ver a su pareja hacerlo, siguiendo su ejemplo.

"He crecido como persona desde que estamos juntos, me has enseñado una cara diferente de mí mismo", llegó a decir en una entrevista.

Y es que a diferencia del secretismo que impera en sus respectivas profesiones, donde parece que no se puede hablar de los altibajos emocionales producidos por la presión de sus resultados deportivos, ambos han optado por hablar de una manera abierta del tema y a su vez, inspirar a sus seguidores de lo importante que es cuidar el bienestar psicológico.

Curiosamente, pese a haberse enfrentado a un sinfín de saltos impensables, fue la boda el acontecimiento más emocionante para la gimnasta. Ella y Owens se casaron dos veces: la primera en abril de 2023 en Texas, en una ceremonia íntima y la segunda el 6 de mayo con 144 invitados.

Más de un año después de esa celebración, ambos han tenido la oportunidad de seguir apoyándose mutuamente. Simone con el cambio de equipo de su chico -el jugador de fútbol ha fichado por los Chicago Bears- y Jonathan con el regreso por todo lo alto que suponía para su esposa presentarse a los Juegos Olímpicos de París.

Antes de que empezaran las competiciones, el deportista no dudó en compartir la admiración que siente por su pareja y escribió en sus redes sociales lo mucho que la quería y lo capaz que es de conseguir todo lo que su mente se proponga.

Quizás ha sido el empujoncito extra de confianza que Simone necesitaba para hacer una competición tan deslumbrante como la que hemos visto.

¿Su consejo de cara a tener una relación de pareja sana y feliz? La que escribió en su Instagram: "Cásate con tu mejor amigo".