Jorge Javier Vázquez rechaza la petición de una invitada por su aversión a las bodas

El diario de Jorge, el espacio que presenta Jorge Javier Vázquez desde hace varias semanas, dedicó la pasada semana su tiempo a un especial Buscar parejas, el primero.

Irene, comunicadora audiovisual e instructora de baile, acabó eligiendo a Archi, artista polifacético, entre varios pretendientes, ante la mirada del presentador.

Pero a Vázquez se le cambió el gesto cuando ella, en un momento a solas, le planteó una cuestión 'espinosa': "Me lo estoy pasando muy bien", al comienzo de su conversación.

La cosa cambió al pedir ella algo que Vázquez no está dispuesto a hacer: "Serás el padrino de la boda, mi amor. Si de aquí sale algo que vaya al juzgado tú vas de testigo a firmar ".

Jorge Javier no se cortó lo más mínimo al responderle a Irene: "Estoy convencido de que van a salir muchas parejas, pero desde ya lo digo en el primer Busco pareja, detesto las bodas, que nadie me invite a ninguna, es que no pienso ir ni a la mía".