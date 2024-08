El PP dice que Cataluña seguirá teniendo un presidente independentista si Illa supera la investidura: "El 'procés' renace"

Para el PP, el PSC es un partido independentista más, por lo que si Salvador Illa supera la votación de su investidura, Cataluña seguirá teniendo un presidente independentista al frente de la Generalitat. Así lo ha defendido la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, en una rueda de prensa en la sede de la calle Génova. "Si Illa es presidente, lo será con la agenda más independentista de todos los presidentes de la Generalitat en la democracia", ha afirmado Montserrat, que ha denunciado que con el acuerdo entre el PSC y ERC que incluye el concierto fiscal para Cataluña, el procés "renace" con más "ventajas, recursos y privilegios", mientras que Sánchez logra más "tiempo y poder" para permanecer en la Moncloa.

La portavoz popular ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de entregar al independentismo un "millonario cheque" en independencia fiscal. "Los independentistas piden, Sánchez da y los españoles pagan. El procés lo pagarán los españoles de su bolsillo", ha aseverado. En este sentido, los populares piden que el acuerdo fiscal se cierre en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en una Conferencia de Presidentes para que todos los territorios puedan opinar al respecto.

La convocatoria de un CPFF para debatir sobre el sistema fiscal es una petición que también han realizado en los últimos días algunos líderes de las federaciones socialistas. Sobre las críticas vertidas por estos secretarios generales sobre un eventual concierto catalán, la portavoz ha valorado que "lamentarse no vale de nada" y que si quieren ser creíbles "tienen que pasar a la acción" a través de sus votos en el Congreso de los Diputados y en el Senado. "Si ellos no votan en contra de la [ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas] LOFCA en el Congreso y en el Senado, serán cómplices de todo lo que pase en Cataluña, que es parte de España", ha advertido.

Lo que descarta completamente el PP es abstenerse en una eventual investidura de Illa en segunda vuelta si finalmente no todos los diputados de ERC votan a favor de la misma, puesto que aún está en el aire el voto de una diputada de las juventudes republicanas. "No vamos a engañar a nuestros votantes y no aceptamos chantajes de nadie, nos han votado para liderar el constitucionalismo y solucionar los problemas reales de los catalanes", ha plasmado la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, que ha insistido en que los populares no defraudarán a sus votantes y tampoco al resto de los catalanes con su voto. "Somos un partido previsible", ha zanjado.

Respecto a las acciones que baraja tomar el PP en el caso de que la investidura de Illa prospere y se materialice el acuerdo entre el PSC y ERC, Montserrat ha asegurado que el PP utilizará todos los "instrumentos legítimos, políticos y judiciales" para "frenar este atropello". También lo denunciarán en Europa como han hecho en los últimos cinco años.

"Renace el procés con más privilegios"

Además, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien considera que ha elegido ser "rehén" de un "prófugo" como Carles Puigdemont, quien a juicio del PP debería presentarse ante la Justicia para su detención. "Sánchez e Illa son lo mismo", ha dicho Montserrat, que cree que la posible legislatura de Illa le hará débil porque dependerá de la "sumisión" ante ERC y los "políticos independentistas" y no se gobernará para los catalanes.

También ha asegurado que el procés "renace" con más privilegios, "con la amnistía, los indultos, la desaparición de la sedición del Código Penal y ahora entregan la independencia fiscal". "El PSOE se había convertido en un partido independentista de Cataluña y ahora vemos la prueba con este acuerdo. Illa será el nuevo presidente independentista de Cataluña", ha zanjado.