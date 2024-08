​El Parlament de Catalunya inicia los trámites para investir a Illa pendiente de la vuelta de Puigdemont

Con la incógnita del voto del Jovent Republicà resuelta, Salvador Illa se prepara para encarar una semana decisiva que podría terminar con el socialista como presidente de la Generalitat. El líder del PSC cuenta con el apoyo de ERC y Comuns, por lo que tiene la mayoría necesaria para ser investido president. Por ello, el Parlament ha puesto en marcha este martes la maquinaria para poder convocar el pleno con la habitual ronda de consultas con los grupos parlamentarios. Sin embargo, aunque Illa da por hecha la presidencia esta semana, faltará ver qué pasa si finalmente Carles Puigdemont vuelve para asistir a la investidura y es detenido.

A pesar de la incertidumbre, el presidente de la Cámara catalana, Josep Rull, ha convocado para este martes reuniones con los diferentes dirigentes de las formaciones políticas para constatar que un candidato tiene garantías de ser investido. La decisión llega después de que el exministro de Sanidad pidiese este sábado que el pleno fuese "lo más pronto posible" tras obtener el ‘sí’ de la militancia de ERC y del partido de Jéssica Albiach. La fecha límite para investir a un candidato es el lunes 26 de agosto y, de lo contrario, se pondría en marcha una nueva convocatoria de elecciones.

Rull abrirá la ronda de contactos con el futurible president, ya que Illa le comunicó su voluntad de someterse a un debate de investidura. La reunión entre ambos empezará a las 9:30 de la mañana en el despacho del presidente del Parlament. Más tarde, y por separado, será el turno de las formaciones que, si nada cambia, darán apoyo a los socialistas. A las 10 horas, Josep M. Jové y Marta Vilalta confirmarán su decisión ante Rull y a las 10:30 lo hará la líder de los comunes.

A partir de las 11 le tocará al resto de grupos, que estarán representados por Albert Batet (Junts), Alejandro Fernández (PP), Ignacio Garriga (Vox), Dani Cornellà (CUP) y Sílvia Orriols (Aliança Catalana), que cerrará la ronda de consultas a las 13 horas. Una vez finalizado este trámite, se prevé que el miércoles se convoque una reunión de la Diputación Permanente para que fije una fecha para el pleno de investidura 24 horas después, por lo que podría celebrarse el jueves. Sin embargo, los plazos pueden variar.

La vuelta de Puigdemont

La hipotética vuelta de Puigdemont también añade incertidumbre sobre la posible fecha del pleno de investidura. El expresidente de la Generalitat y candidato de Junts anunció durante la campaña electoral su voluntad de asistir a la sesión, a pesar de tener activa una orden de detención. De hecho, el pasado fin de semana publicó una carta en la que explicaba que su arresto es "una posibilidad real de aquí a pocos días".

En el caso de que el expresidente autonómico consiguiese acceder al Parlament sin ser detenido, Rull ha afirmado en varias ocasiones que defenderá la inviolabilidad de la cámara impidiendo la entrada de las fuerzas de seguridad. "La policía, mientras yo sea presidente del Parlament, no entrará a detener o retener a nadie. Y si lo tiene que hacer, al primero que tendrán que detener es a mí mismo", dijo el mes pasado. Asimismo, si Puigdemont es detenido antes de que empiece el pleno, el presidente de la Cámara catalana podría optar por suspender la sesión al no poder garantizar el derecho de todos los diputados del Parlament.

Algunos grupos parlamentarios, como los Comuns, han contemplado esta opción como una posibilidad en caso de que sea arrestado, aunque no lo ven como un problema. "No viene de uno, ni de dos días, ni de una semana", dijo Albiach la semana pasada ante los micrófonos de Catalunya Ràdio. Por otro lado, desde ERC aseguraron la semana pasada que el expresidente catalán "no se tendría que dejar detener". "¿Qué sentido político tiene que lo detengan después de luchar tanto desde el exilio para que la detención no se produjera?", preguntó la secretaria general del partido, Marta Rovira.

Protestas entre los independentistas

Lo que sí parece que no se podrán evitar son las críticas de las entidades independentistas, que tras el anuncio del acuerdo entre el PSC-ERC convocaron una protesta delante de la Estación de Francia de Barcelona.

Finalmente, los Comitès de Defensa de la República (CDR) la desconvocaron: "Frente a las circunstancias cambiantes de estos días, desconvocamos la concentración de mañana por la mañana en la Estació de França, pero mantenemos la llamada a todo el independentismo a juntarnos bien pronto", informaron este domingo a través de X.

Asimismo, han advertido, junto a la Assemblea Nacional Catalana (ANC), que tienen intención de programar nuevas convocatorias para protestar contra la investidura del socialista Salvador Illa. "Por la unidad independentista y para liberarnos del bloque del 155. Estemos a punto", han añadido los CDR.