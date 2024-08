Israel mantiene el nivel de alerta y se prepara para una posible respuesta de Irán

Las autoridades israelíes han decidido este domingo no hacer cambios en el nivel de alerta militar, pero se preparan para una posible respuesta de Irán, que ha jurado venganza tras un ataque atribuido a Israel en Teherán que, el miércoles, mató al líder político del grupo islamista palestino Hamás, Ismail Haniyeh.

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, ha mantenido de hecho este domingo por la tarde una reunión con la cúpula militar y de inteligencia del país para "analizar posibles acciones" en el caso de un ataque iraní o de sus satélites, según un comunicado de su oficina.

Mientras, el primer ministro israelí, Bejamín Netanyahu, ha asegurado durante una ceremonia que "Irán intenta rodear con su yugo del terror", pero que Israel está dispuesto a enfrentarse a la república islámica en cualquier frente, "lejos o cerca".

Ante las conjeturas por la posible respuesta iraní al ataque del miércoles, que Israel no ha reconocido todavía oficialmente, el principal portavoz del Ejército, el contralmirante Daniel Hagari, ha aclarado que el país todavía no ha realizado cambios en su nivel de alerta militar.

"Estamos trabajando para dar un aviso adecuado para prepararse para cualquier amenaza. Pero mientras no digamos lo contrario, no hay cambios en las directrices del Comando del Frente Interior", ha afirmado Hagari en una rueda de prensa. Pese a ello, el portavoz ha destacado también que las defensas aéreas israelíes "no son herméticas", por lo que la población debe mantenerse alerta.

Cancelación de vuelos y viajes

Ante este escenario, una veintena de aerolíneas ha cancelado o retrasado sus vuelos hacia y desde Israel en los últimos días por las tensiones en la región, lo que este domingo se ha traducido en una merma de unos 10.000 pasajeros en el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv, como ha detallado una portavoz de la Autoridad de Aeropuertos.

En total, el principal aeropuerto israelí ha atendido este domingo unos 55.000 pasajeros, entre salidas y entradas. Desde la Autoridad de Aeropuertos señalan que esta situación anómala continuará durante "la próxima semana" ante el clima de incertidumbre que atraviesa el país de cara al posible ataque sobre su territorio.

En planea escalada de tensión en la región, el ministro de Exteriores de Jordania, Ayman Safadi, viajará además este lunes a Irán para mantener una reunión con su homólogo iraní. Además, el responsable del Comando Central estadounidense (CENTCOM), el general Michael Kurilla, llegó este sábado a Israel, según medios de este país, para tratar la crisis regional, en una visita en la que se espera que también viaje a Jordania y a otros países del Golfo.

Israel mantiene su ofensiva en Gaza

A pesar de la tensión, Israel mantiene su dura ofensiva en la Franja de Gaza, donde más de una treintena de palestinos ha perdido la vida en las últimas horas, según la Defensa Civil del enclave. El grupo ha afirmado que sigue trabajando para recuperar cuerpos entre los escombros de dos escuelas que fueron bombardeadas este domingo en la ciudad de Gaza, en el norte de la Franja. En ambos centros se refugiaban miles de desplazados.

"Con estas dos nuevas masacres, el ejército de ocupación ha bombardeado y atacado 172 refugios habitados por decenas de miles de desplazados desde el comienzo de la guerra genocida", han asegurado las autoridades de Hamás en un comunicado.

El grupo islamista aseguró además que al menos 1.040 personas han muerto en ataques israelíes contra escuelas, refugio habitual de los miles de palestinos obligados a abandonar sus hogares desde el comienzo de la guerra.

Las fuerzas armadas israelíes confirmaron por su parte haber atacado la escuela Hasán Salame, en el oeste de la capital gazatí, así como la escuela Naser, también ubicada en Ciudad de Gaza, por tratarse de dos "centros de mando" utilizados por los milicianos palestinos. Según el Ejército, Hamás utilizaba ambos complejos para ocultar a sus combatientes y para planear ataques contra las tropas.

"Antes del ataque se tomaron numerosas medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, incluido el uso de municiones precisas, vigilancia e inteligencia adicional", han asegurado las autoridades israelíes. Este sábado, bajo el mismo pretexto, el Ejército atacó la escuela Hamama de Ciudad de Gaza, donde se refugiaban decenas de desplazados, y mató a 16 personas, según las autoridades de la Franja.