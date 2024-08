Angelina Jolie acusa a Brad Pitt de intentar "silenciar" sus acusaciones de abuso con un acuerdo de confidencialidad

En la batalla legal que libran Angelina Jolie y Brad Pitt desde que se separaron en 2016 ahora los actores viven un nuevo capítulo. Y es que, a la polémica con sus hijos y el reparto de la bodega francesa de Chateau Miraval, ahora se suma un nuevo testimonio que tiene que ver con las acusaciones de violencia doméstica hacia el actor.

Se trata de un nuevo y escabroso capítulo, ya que, según revela People, que ha obtenido los documentos judiciales que fueron presentados el 25 de julio, los abogados afirman que el actor le ha pedido a la actriz que firmara un acuerdo de confidencialidad para acallar sus acusaciones sobre violencia.

Los abogados de Angelina Jolie argumentaron, siempre según documentos obtenidos por el citado medio, que Pitt quería silenciarla específicamente sobre este motivo a cambio de 8,5 millones de dólares.

En los nuevos documentos, además se hace referencia al litigio que viven por los viñedos, asegurando que ella "no estaba actuando con malicia ni con la intención de dañar a Pitt en respuesta a cualquier fallo de custodia" cuando vendió su parte de Miraval en 2021.

Sin embargo, "fue Pitt quien se negó a comprar su participación a menos que recibiera su nuevo acuerdo de confidencialidad ampliado, ejecutable mediante una retención de 8,5 millones de dólares específicamente diseñada para obligarla a guardar silencio sobre su abuso y encubrimiento".

"Si bien Pitt presenta un argumento que, en la práctica, está obsoleto sobre la privacidad de la violencia doméstica para proteger su abuso, su argumento no es la ley, al menos no en este siglo, y no cita ninguna autoridad que le otorgaría protecciones tan injustificadas", asegura el entorno legal de la intérprete. "En cualquier caso, renunció a la protección de la privacidad cuando demandó a Jolie".