María José Suárez empieza a seguir a Achraf Hakimi y aviva el lío Abouk-Escassi

María José Suárez está viviendo uno de los más complicados debido a la polémica en la que se ha visto envuelta tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

Eso sí, la exmodelo puede presumir de estar contando con el apoyo incondicional de su familia y amigos para superar este bache sentimental. Si bien hace unos días estuvo en la playa con su hijo Elías, donde ambos disfrutaron del sol, la playa y la arena, recientemente la sevillana ha hecho una nueva maleta dejando los bikinis en el cajón para irse de escapada con su grupo de amigos. Acompañada por Eva González, Rocío Martín y Rubén Bejarano, el grupo ha escogido como destino vacacional Milán.

Y, en medio de todo, se ha producido un inesperado movimiento de la exmodelo que ha sido tomado como una provocación hacia Hiba Abouk, que ha vivido un affaire con Escassi, ex Suárez.

Según Socialité, Suárez ha comenzado a seguir a Achraf Hakimi, ex de la intérprete. "Un dato muy llamativo. No sabemos si es, como se dice, una guantada sin mano… Es cierto que él no le ha devuelto el seguimiento", aseguran desde el programa de Telecinco.

"Un movimiento muy significativo que seguro quiere decir muchas cosas y que nos va a regalar un nuevo capítulo en esta historia", indica María Verdoy, presentadora.