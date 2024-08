Suso y Marieta hacen crecer su familia tras anunciar de manera oficial su relación: "Os quiero..."

Suso Álvarez y Marieta han incendiado las redes durante los últimos días tras dar a conocer una de las noticias más esperadas por sus seguidores. Los colaboradores de Telecinco han confirmado que están manteniendo una relación sentimental y, aunque los rumores ya apuntaban a que estaban juntos, la noticia ha sido toda una sorpresa. Además, ambos han querido ir un poco más allá y han presentado al nuevo miembro de su familia.

La exconcursante de Supervivientes 2024 era quien hacía pública la noticia a través de sus redes sociales. Marieta compartía un carrusel en el que se dejaba ver la faceta más familiar de la pareja. Ambos se fundía en un abrazo junto a Lobo, el perro salchicha adoptivo de Suso.

"Era un secreto a voces… al final mi pico y pala funcionó. Os presento a mi familia (A Lobo y a Suso le gusta por igual hacerse fotos… nada), pero aquí manda la leona. Os quiero", dejaba escrito la chica en este mismo post de Instagram. Marieta saltó a la fama tras su paso por la Isla de las Tentaciones y, desde entonces no ha dejado de visitar los platós de Telecinco en una de las parece ser de las etapas más felices de su vida.

Aunque no se sabía quien era el afortunado que ocupaba el corazón de Marieta, sus seguidores ya sospechaban que la chica estaba enamorada. En su canal de Mtmad ya había dejado caer en varias ocasiones que estaba comenzando una relación, pero nunca había mencionado el nombre de su pareja. "Tía estás en bucle. Exclusiva, la Mari está enamorada", decían sus amigas en uno de sus videos. Ahora la pareja está tan consolidada que incluso la exsuperviviente le ha hecho algún que otro regalo a Lobo.

Las felicitaciones a esta nueva familia no tardaban en llegar y rápidamente la publicación se llenaba de los comentarios de familiares y amigos, así como de sus seguidores que se han mostrado completamente felices con esta nueva pareja. Suso Álvarez dejaba ver su lado más romántico y contestaba a la publicación de su novia con un "te admiro". Rafa Mora ha sido uno de los primeros en felicitar a la familia: "Ostia que sorpresa tete. Me alegro mucho de verte tan feliz. Hacéis una bonita pareja", escribía en la publicación compartida por la pareja.

Suso, totalmente enamorado

Tras hacer el anuncio, Suso se ha animado a dar más detalles sobre su relación con Marieta en ¡De viernes!. "Marieta es una persona que, cuando la conozcáis, vais a alucinar (...) Es tremendamente sensible, es una mujer increíble que en poco tiempo me está enseñando muchas cosas", decía el exconcusante de Gran Hermano con un brillo especial en los ojos.

Ambos habrían encontrado la estabilidad emocional después de sus anteriores relaciones, la de ella con Álex Girona - con quien fue a la Isla de las Tentaciones- y la de él con la ganadora de GH 17, Bea Retamal. Y ahora pasan las horas entre risas y cariño. "Me encanta cómo me río. Es una persona que me hace reír y eso es muy importante. Cómo me llevo con ella es impresionante", señala Suso.

"Ha llegado un momento en mi vida en el que valoro tener a mi lado a alguien que me hace reír. De repente, Marieta, que tiene esa belleza natural, que me hace reír tanto, pues yo me he quedado…", confiesa el novio de la exsuperviviente.