Hiba Abouk recibe un reconocimiento muy especial en un verano lleno de rumores por su supuesta relación con Escassi

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez, debido a la deslealtad confesa de él, dio pie a rumores de una supuesta relación entre el jinete y la actriz Hiba Abouk cuando estos fueron vistos juntos en la comunión de la nieta de 'El Turronero'. Lejos del remolino mediático, la actriz ha recogido el reconocimiento más importante del Festival del Cante de las Minas.

"No hay ninguna relación, hay una amistad como bien ha dicho él y ya está. Está todo más claro que el agua", confirmaba la actriz cuando comenzaron las preguntas sobre una supuesta relación con el jinete. Unas imágenes que publicaba SEMANA en exclusiva de ambos en un restaurante madrileño podrían afirmar que los rumores eran ciertos.

Además, Así es la vida reveló en exclusiva una instantánea captada el 13 de julio que confirma la reciente escapada del jinete y la actriz a Túnez. En la misma se les ve cogidos de la mano y de espaldas. Una testigo, que prefirió mantenerse en el anonimato y envió el retrato como prueba, comunicó al programa que la pareja pasó un fin de semana en un lujoso hotel de la zona.

"Estoy bien, todo esto es una separación. Hacemos nuestra vida y no estamos haciendo daño a nadie. Yo estoy bien. Hacemos la vida como podemos. No estamos cometiendo ningún delito. Es normal que nos veamos con otra persona", afirmaba Escassi dejando ver una posible relación, algo que Hiba ha negado en todo momento.

Reconocimiento flamenco

Hiba Abouk ha podido escapar del aluvión de críticas y rumores sobre Álvaro Muñoz Escassi en el Festival del Cante de las Minas, donde fue premiada este viernes con un 'Castillete de Oro'. Este galardón reconoce "su apoyo al flamenco y su pasión por este arte", algo que para la actriz "es un honor" y por lo que estaba "muy contenta y muy orgullosa".

La protagonista de El Príncipe reconocía que este estilo de música es muy importante para ella. "Entre amigos nos reunimos, porque tengo muchos amigos músicos, y siempre hay música en directo y suele ser por bulerías", recalcó.

Lequio critica al jinete y a la actriz

Uno de los personajes televisivos que más ha comentado la polémica es Alessandro Lequio, que se reafirmaba en que el jinete podría haber empezado una historia con Hiba antes de dar por finalizada su relación con María José Suárez, con la que estuvo más de tres años. "No cuela" agregaba el colaborador haciendo referencia a las declaraciones de Escassi, "hay un momento en el que alterna con las dos al mismo tiempo".

Hiba Abouk señaló cómo era la relación que mantiene con Escassi: "Si estuviera enamorada, os lo contaría. Soy una chica joven, trabajadora, guapa, madre de dos hijos... Hay que disfrutar de la vida". Estas declaraciones no sentaron muy bien a Lequio, que arremetió contra la actriz.

"A mí no me parecieron muy normales estas declaraciones. No me parece normal que una persona diga de sí misma que es guapa. Deja que te lo digan los demás y no te lo digas tú misma. El Príncipe la arrastró al éxito, que se lo habría llevado casi cualquier otra actriz, pero, aparte de eso, nada más", concluyó.