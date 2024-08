Frank Cuesta, amenazado con perder su santuario, estalla contra su exmujer, Yuyee: "Mal no le deseo, pero..."

Frank Cuesta, conocido por el programa Frank de la jungla, está viviendo uno de los momentos más complicados de su vida. Según ha relatado él mimo, podría perder uno de sus bienes más preciados.

Y es que Yuyee, su exmujer, y que tiene a su nombre el santuario que Cuesta compró en 2021, habría decidido ya no solo cambiarlo para que estuviera a nombre de su hijo Zorro, como habían acordado, sino hacer que Cuesta pagara una renta bastante alta.

Esto podría hacer que el expresentador decidiera dejar su reserva, tal y como ha contado. "Hace unos años decidí crear un santuario, meter un dinero que había ahorrado. Lo compré, el santuario se puso a nombre de mi exmujer al no poderse poner a mi nombre, y el acuerdo es que cuando fuera el momento se pondría al nombre de los hijos", ha comenzado explicando el televisivo en un vídeo muy duro.

"Zorro ha venido a Tailandia para esto y no se ha podido poner a nombre de mis hijos. Y es el futuro de mis hijos", asegura, no obstante, el naturista. "Para mí todo esto comienza cuando empieza una nueva relación y empiezan las dudas, los resquemores, no sé si rencores...", intenta analizar Cuesta.

Además, según su versión, su exmujer le estaría pidiendo una mensualidad por estar allí: "El santuario no está al nombre de Zorro y a mí se me ha pedido que pague 3.500 euros mensuales de alquiler. Llevo ya meses pagando, intentando llegar a un acuerdo". Es más, según Cuesta, el documento en el que su exmujer le exige que le ingrese ese dinero como forma de pago del alquiler de este santuario venía firmado por su nuevo novio.

"He intentado recomprar el santuario, pero no quieren. Ahora mismo sería un millón de euros porque la valorización se ha duplicado", aseguraba el televisivo, cuya única solución ahora mismo podría ser la de "comprar otra tierra".

"Me duele hacer este vídeo y me duele hacer este directo, pero es la primera vez en toda mi vida en estos 26 años en los cuales digo que estoy hasta los cojones, estoy hasta los huevos. Y he dado lo que no hubiera dado nadie para recibir esto", indicaba, muy indignado.

Poco después de este vídeo, en un directo de Kick, ha asegurado que le ha hecho muchas ofertas, pero que han sido rechazadas. Sin embargo, el acuerdo final ha sido pagar 225.000 euros en cuatro veces, y cada vez que Cuesta le pague una "cuota", Yuyee pondrá un cuarto del santuario a nombre de Zorro, el hijo de ambos.

"No es algo que yo quiera ni es justo, pero al final lo más triste para mí es que es por dinero", asegura resignado. "No he hecho esto para que se le echen encima, pero se lo merece. Mal no le voy a desear porque es la madre de mis hijos, pero realmente la cosa ha cambiado mucho. He dado muchísimo y para mí es una persona que moralmente lo ha perdido todo", concluye.