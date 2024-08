Alejandro Nieto y Tania Medina, desvalijados: se quedan sin nada tras un brutal robo

El sueño de llegar a España tras participar en Supervivientes: All Stars se tornó pesadilla para Alejandro Nieto, que, en su viaje a Madrid con su chica, Tania Medina, ha sufrido un brutal robo.

Así lo ha hecho saber el ex Míster en sus redes sociales, donde ha dado detalles del incidente. "El día que creía que iba a ser maravilloso se ha convertido en un infierno", empezaba diciendo Alejandro a sus seguidores de Instagram refiriéndose a la jornada de ocio que iban a pasar en el parque acuático Aquópolis, de Villanueva de la Cañada.

Según relató, se había encontrado el coche completamente "partido". "Se lo han llevado todo. La maleta de mi hijo, la maleta de Tania, mi maleta... Nos han dejado sin calzoncillos, básicamente. Nos han robado todo, el oro, las gafas, a mi niño la Nintendo... de todo. Me han jodido", se lamentaba el exconcursante.

"Ya no es el dinero, sino el valor sentimental que tenía a muchas de las cosas: mi reloj, una pulsera que me compré en Santorini... Que no me va a devolver nadie. Me han dejado pelado. Tengo un bajonazo increíble", detallaba.

Pero no solo cosas de valor material se han llevado los ladrones, ya que también desaparecieron su documentación y tarjetas, por lo que ahora, según asegura Alejandro, siente "miedo". "Me pongo a pensar y me entristece tanto porque me he quedado como desnudo. Son mis cosas y no las voy a volver a ver", aseguraba el andaluz a sus fans.