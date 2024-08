Los lujosos planes de Carmen Borrego tras las palabras de Terelu de que hace "malabarismos" para sobrevivir

Después de las controvertidas declaraciones de Terelu Campos, asegurando que hace "malabarismos" para sobrevivir, la comunicadora quiso explicarse en ¡De viernes!

"Las críticas a mi entrevista me han parecido fenomenal, magnífico. Me horrorizaría hacer una entrevista y que nadie dijera nada. Eso sería espantoso. Eso sí que me preocuparía de verdad", explicaba.

Sobre su situación, dijo: "Digo que una hace malabarismos porque cuando has apagado un fuego te ha venido otro que no sabías. A eso me refiero. Perdón por la palabra 'malabarismos'", señaló.

Ahora, se ha sabido que su hermana, Carmen Borrego, disfruta de unos planes de verano no aptos para cualquier bolsillo. Así lo asegura Semana, ha disfrutado del restaurante Ixora, ubicado en Las Rozas, y uno de los más sofisticados de la capital. "Noches de verano en Las Rozas, comiendo maravillosamente. Por cierto, pagando religiosamente", ha escrito la tertuliana a modo de aclaración, ya que, pese a hacer promoción al local con su publicación, no ha sido invitada.

Eso, no obstante, no le ha servido para librarse de las críticas de los haters, que le han dedicado duras palabras a Borrego como "¿Haciendo malabares también?" o "A ver si no llegas a fin de mes, como tu hermana".