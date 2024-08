Ginés Corregüela, al límite: ha intentado quitarse la vida

Ginés Corregüela ha tocado fondo. El que fuera 'rey del los bocadillos', que vive una situación personal complicada, con sentimiento de soledad y sin trato con su familia, ha intentado quitarse la vida, tal y como relató este sábado su hija Miriam en La vida sin filtros.

En el programa de Telecinco se reencontraron ambos después de mucho tiempo sin apenas relación. "Estoy triste, no estoy bien, está siendo una racha complicada", confesó Ginés a Cristina Tárrega, aunque sin profundizar en los detalles.

Por su parte, Miriam, su hija, contó que lleva más de un año sin hablar con su padre, y que recibió una llamada de su hermana hace un mes, implorándole que fuera a verlo debido a su estado crítico. "Mi padre se quería quitar de en medio", expresó la joven, visiblemente afectada.

Según ella, el miedo a quedarse solo fue lo que llevó al exsuperviviente a esa situación. En cuanto a su reencuentro, él le dijo: "Solo quiero que me perdone".

Sin embargo, su hija, aún dolida por las infidelidades de su padre a su madre y su ausencia durante su infancia, respondió: "No puedo perdonar el daño que nos ha hecho, no es algo que pueda olvidar de un día para otro". Y es que la joven, que no pudo evitar las lágrimas, rechazó levantarse a abrazar a su padre.