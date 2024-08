El demoledor mensaje de Belén Esteban a Terelu Campos tras su última confesión: "La he bloqueado"

Terelu Campos se ha convertido en el centro de todas las miradas en las últimas semanas después de que se diese a conocer el embarazo de su hija Alejandra Rubio. No obstante, en este caso, la tertuliana ha captado la atención del público tras explicar cuál era su situación económica después de la cancelación de Sálvame en junio de 2023: "Hago malabarismos para sobrevivir. No estoy arruinada pero el dinero que tengo es para vivir", decía. Estas palabras habrían hecho despertar una guerra con sus excompañeros de programa quienes habrían decidido romper de una vez por todas su silencio.

En especial ha llamado la atención la reacción de Belén Esteban, quien recientemente revelaba a la revista SEMANA que su relación con la hija de María Teresa Campos era nula. Ahora, la de Paracuellos ha decidido utilizar sus redes sociales para dar su opinión a cerca de las declaraciones de Terelu.

Siguiendo los pasos de sus otros dos compañeros, Kiko Matamoros y María Patiño, Belén Esteban ha usado su perfil público en Instagram para dejar clara su postura con respecto a las últimas palabras de la tertuliana. La de Paracuellos ha lanzado un duro mensaje en el que también ha dejado algo de hueco para la ironía y el humor. Belén ha acompañado la storie con la canción Millonaria de Rosalía.

"No me gusta nada la gente que va por la vida diciendo el dinero que tienen y dándosela de no sé qué... Hay un refrán que dice dime qué presumes y te diré de qué careces (que sabréis...)", escribía la excolaboradora de Sálvame de manera contundente y marcando distancias con la que fuera su compañera.

'Storie' de Belen Esteban Instagram @belenestebanmenendez

Belén y Terelu siempre habían sido grandes amigas a pesar de haber tenido algún que otro encontronazo entre medias de su relación. Sin embargo, la amistad se ha ido poco a poco marchitando, llegando incluso la de Paracuellos a confesar en una entrevista para SEMANA que tiene bloqueada a la madre de Alejandra Rubio en Whatsapp. Esta ruptura, según Belén, ocurrió porque Terelu había dejado de contestar sus llamadas y tampoco le había invitado a la misa homenaje en honor a su madre.

"Vi a algunas personas y no entendí que yo no pudiera ir. Lloré claro, pero porque el fallo lo tuve yo. Tenía que haberme presentado allí sin preguntar a nadie y se acabó, porque Teresa Campos era amiga mía", decía la excolaboradora de Sálvame.

"A los pocos días sale el embarazo de Alejandra y escribo a Terelu y le doy la enhorabuena. Le digo que un bebé siempre es una alegría, pero que entiendo cómo está, que la conozco. Me dice que se encuentra desbordada y que no me coge el teléfono porque está mal de la voz. A la semana siguiente la vuelvo a llamar y me dice que está en el fisio, que luego me llama. A los tres días la vuelto a llamar, esa vez me dice que está en el notario, que luego me llama. Como esa llamada nunca ha venido he decidido bloquearla", confesaba muy decepcionada Belén.

La reacción de Kiko Matamoros y María Patiño

Terelu Campos ha acusado a sus antiguos compañeros de haber utilizado el embarazo de su hija para hacerle daño. Una acusación que no le habría terminado de sentar bien a los tertulianos de Ni que fuéramos. María Patiño era una de las primeras en responder a la madre de Alejandra Rubio a través de las redes sociales.

"Es capaz de poner de escudo a su hija. Eso sí que es cutre. Yo me defiendo sin utilizar a mi gente. Es una pena no haberme equivocado. Ahora a seguir", escribía María Patiño en la red social X de manera directa y dejando claro que la reconciliación entre ambas se encuentra bastante lejos.

Por su parte, Kiko Matamoros también ha seguido los pasos de su compañera de programa y ha arremetido contra Terelu Campos. "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000€ y no hace un año. Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija "anónima"?", decía el colaborador.