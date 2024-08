Venezuela, rota una semana después de las elecciones: protestas en las calles, Maduro muy cuestionado y unas actas por publicar

Venezuela no es el misma después de las elecciones presidenciales. Tras unos comicios que ya se consideraban clave para el futuro del país, la anunciada victoria de Nicolás Maduro ha vuelto a sacudir las calles con una oleada inmensa de reacciones, disturbios y 2.000 detenidos. Desde la oposición, que lo califica de "fraude electoral" y ha llamado a la población a la protesta pacífica, hasta el gran número de líderes internacionales, quienes han llamado a una mayor transparencia y han cuestionado el triunfo del líder chavista.

Muchas son, así, las voces que claman porque se publiquen las actas del escrutinio, el gran elemento clave de este sistema electoral y tan en boca tanto de la oposición venezolana como del oficialismo. Con el país roto, el Tribunal Supremo de Venezuela solicitó finalmente este viernes la entrega de las actas presidenciales al Consejo Nacional Electoral (CNE), el organismo que proclamó el triunfo del líder chavista y que, ahora, tiene de plazo hasta este lunes para presentar los documentos oficiales que acrediten esa victoria.

A una semana ya de las elecciones, el país sigue, por tanto, dividido. Fue el pasado domingo 28 de julio cuando Venezuela llegó a estos comicios en una situación completamente fragmentada. Ambos bandos aseguraban que iban a ganar y cada uno lo refutaba en distintas encuestas, estudios tanto nacionales como independientes, que presentaban muchas diferencias entre sí.

Tras una jornada electoral que ocurrió sin ningún incidente, sobre las 12 de la noche en el país y con algo de retraso de la hora prevista, el presidente del CNE anunció en televisión la victoria de Nicolás Maduro con el 51% de los apoyos. Lo hacía, eso sí, al 80% del escrutinio y sin presentar ningún dato desglosado más. Según el organismo, el principal líder opositor, Edmundo González Urrutia, había aglutinado el 44% de los apoyos y el 4,6% había sido para otras fuerzas, unos números cuyas reacciones no se hicieron esperar.

La oposición en seguida calificó estos resultados de fraude ya que, tal y como aseguró la opositora inhabilitada María Corina Machado, ellos habían tenido acceso a un gran porcentaje de las actas de las más de 30.000 mesas escrutadas. En ellas, según Machado, se reflejaba un escenario totalmente opuesto, una victoria del 70% de apoyos para Edmundo González y una derrota de Maduro, que habría obtenido tan solo el 30% de los votos.

Mientras Machado llamó así a defender la verdad, afirmó que "se habían violado todas las normas" y aseguraba que el "presidente electo" era Edmundo González, Maduro pidió respeto a la "voluntad popular" y tildó de fascismo a la oposición. El presidente del CNE, por su parte, anunció además que Venezuela había sido víctima durante la noche electoral de "un ataque" en el proceso informático: "Un hackeo masivo al sistema de transmisión del Consejo Nacional Electoral porque los demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial".

El resto del mundo pide más transparencia

Tras el anuncio de resultados, a excepción de Rusia, China o Irán, que han felicitado al líder chavista, la postura del resto de países ha sido unánime. La primera de las reacciones internacionales llegó, de hecho, desde Estados Unidos, donde pusieron en duda que Maduro hubiera ganado los comicios realmente, instaron a una mayor claridad y a que se publicasen todas las actas de manera oficial. Esa misma postura fue compartida en seguida por las autoridades de numerosos países europeos, entre ellos España, cuyo ministro de Exteriores, José Manuel Albares, pidió que se revelasen las actas "mesa por mesa" y que hubiera "total transparencia", posición que ratificó posteriormente Pedro Sánchez.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha expresado este domingo que los resultados de las elecciones de Venezuela presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que otorgan la victoria al presidente del país, Nicolás Maduro, con el 51%, no pueden ser reconocidos "sin evidencias que lo apoyen". Por su parte, el mandatario venezolano ha calificado de "vergüenza" que Borrell hable sobre "represión" al mismo tiempo que "llevó a Ucrania a una guerra" y "calla ante la masacre en Gaza".

Más críticos aún se han mostrado la mayoría de países vecinos de Venezuela. En Latinoamérica, el presidente chileno anunció el mismo lunes que no reconocería ningún resultado que no fuera "verificable", el mandatario argentino, Javier Milei, secundó estas dudas y calificó a Maduro de "dictador", mismo tono que utilizó su homólogo uruguayo, para quien la maniobra del chavismo "era un secreto a voces".

Las palabras de gran parte de la mayoría de países de Sudamérica han llevado incluso a que las autoridades venezolanas exigieran a los gobiernos de Argentina, Chile, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay la retirada de su personal diplomático en Caracas debido a las "injerencias y declaraciones" con las que mostraban, según el gobierno venezolano, estar "subordinados a Washington". Una decisión que se ha hecho efectiva a lo largo de toda la semana, con numerosos diplomáticos abandonando sus embajadas y volviendo a sus países.

A todo ello se ha unido también el pronunciamiento del Centro Carter, uno de los organismos que participó como observador internacional y que manifestó finalmente que el proceso electoral en Venezuela "no se adecuó" a los parámetros y estándares internacionales de integridad electoral, por lo que no podía ser considerado "democrático".

Disturbios en todo el país

Otro de los grandes frentes durante toda la semana han sido las protestas callejeras. Se calcula que al menos 11 personas han muerto, aunque la oposición eleva ese número hasta 16, y que las autoridades han detenido a más de 2000 personas. Mediante caceroladas, cortes de carreteras, barricadas y el derrumbe de varias estatuas de Hugo Chávez, padrino de Maduro, Caracas se ha convertido así esta semana en el epicentro de las manifestaciones.

La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), la principal coalición opositora, ha organizado por su parte dos grandes concentraciones que se han sucedido de forma pacífica. La segunda de ellas, celebrada este sábado, reunió a miles de personas y contó con la presencia de la propia María Corina Machado, quien se dejó ver en público después de haber asegurado días antes que temía por su vida tras recibir varias amenazas de las fuerzas chavistas.

"Nosotros no promovemos la violencia. Salir a protestar cívica y pacíficamente no es violencia. No vamos a renunciar a nuestro derecho a la protesta cívica", aseguró Machado entre gritos de 'Edmundo presidente', que no acudió a la manifestación. En el mismo sentido, en repulsa por las acusaciones de fraude, el chavismo también salió a las calles este sábado y reunió asimismo a miles de personas en el centro de Caracas, donde se movilizaron "en defensa de la paz" y de la reelección de Maduro.

Ambas concentraciones se produjeron, además, después de que un día antes el CNE ratificara la victoria del líder chavista con el 52% de los votos al tener ya el 96% de las mesas escrutadas, pero, de nuevo, sin mostrar ningún acta oficial. Ante este escenario, el viernes la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela solicitó la entrega de las actas de escrutinio. Dio, así, un plazo de tres días para que el CNE las entregara en un despacho abierto las 24 horas para este caso, un periodo que acaba este lunes.

Pero, sea como sea, la oposición no tiene ninguna esperanza en que la decisión de este Tribunal, controlado por el oficialismo, les dé la razón. Las críticas a nivel internacional han seguido siendo constantes durante todos estos días y Sánchez y otros líderes europeos han firmado por ejemplo una declaración conjunta reclamando la publicación de las actas. A la espera de que se hagan públicas, las movilizaciones continúan, la presión sigue en aumento y Maduro ha anunciado incluso la creación de dos cárceles para todos los detenidos, así como que no habrá "perdón ni contemplación" para cualquier persona que sea arrestada. Venezuela continúa, así, sumida en uno de los momentos más críticos de su historia.