La respuesta de la presentadora Francine Gálvez al se preguntada si Madrid es una ciudad racista

Francine Gálvez, presentadora de Telemadrid ha concedido una entrevista en El Periódico de España en la que entre muchas otras preguntas, le ha respondido a una en la que se le preguntaba su opinión sobre el racismo en la capital.

Gálvez ha contado su experiencia, pues lleva siendo "periodista desde hace 35 años" y la gente "no se mete" con ella. No obstante, reconoce que se trata de un tema "complejo", pues no todos tiene la misma suerte que ella. "Yo hablo con otra gente que tiene mi mismo color de piel o más clarito, o los ojos más rasgados y ...", decía la periodista.

"Ellos me dicen que sí, que sí que sienten una hostilidad mayor que la que yo percibo, que a lo mejor en algún momento puedo notar más miradas de la cuenta, pero nada agresivo. Es una circunstancia compleja", continuaba relatando.

Gálvez resalta que España ha sido de los "últimos países europeos en incorporar la inmigración", aunque reconoce que hay muchos países del continente que no han resuelto aún esta cuestión. "Es una cuestión que en Alemania no está resuelta, en Francia no está resuelta, en Inglaterra no está resuelta, en Italia no está resuelta", añadía.

"Y en España yo creo que deberíamos hablarlo para resolverlo. Yo diría que no es un país racista, pero tampoco puedo cerrar los ojos a gente que sí que sufre esa discriminación por su origen o su color de piel", aseguraba la periodista.

Al ser preguntada sobre si Madrid era un lugar hostil e ideada para los turistas, la presentadora indicaba que la ciudad "es carisma". "No es hostil porque si no, no vendría tanta gente. No creo que la gente sea idiota y venga a un sitio hostil", concluía.