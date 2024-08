Pactan PSC y ERC y no pasa nada, ¿por qué?

Muchos son los comentarios sobre el pacto entre ERC y PSC, pacto que incluye un, vamos a llamarle 'cupo catalán' que daría independencia fiscal al Gobierno catalán, es decir, al gobierno que presidirá Salvador Illa, si los jóvenes de la JERC no lo impiden, cosa poco probable, y el Congreso no lo aprueba, cosa, muy poco probable.

Per analicemos paso a paso desde lo formal, hasta lo político.

Empiezo por el final, no pasa nada, calma. El PSC y el PSOE han jugado sus cartas, ofrecer a los, permítanme, exindependentistas de ERC un pacto fiscal, digo ex porque si has permitido de forma activa, votando a favor de Pedro Sánchez y de Salvador Illa, pues independentista no eres. Pedro y Salvador, los mismos, que con motivos, promovieron, defendieron y aprobaron un 155 que te trajo tanto problemas, pues independentista, independentista, ya no lo eres.

Segundo, si no es ese modelo que apuesta por el modelo federal, eso sí, por la vía de los hechos no de las negociaciones como está haciendo el PSOE, ¿qué otro modelo hay para Catalunya? ¿el independentista? ¿el inmovilismo? Este pacto evidencia varias cosas, los socialistas tienen que ceder para gobernar, los independentistas de ERC tienen que rebajar su expectativa para salir del atolladero, y el término medio hoy es el inmovilismo, que no lleva a nada, a falta de un modelo de gobierno para Cataluña que está obligado a proponerlo el PP, pero que de momento no hay visos.

Los mismos problemas que va a tener ahora el PSOE con sus divisiones internas, Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Aragón son los problemas que no se atreve a tener el PP planteando ante sus comunidades autónomas un modelo propio. El PSOE se arriesga a la división, que nadie dude que pagará caro, de eso no se libran, esa misma amenaza de división es la que tiene al PP en un modelo timorato, un modelo, que de proponerlo, triunfaría, pues estaría por encima del inmovilismo, por debajo de la independencia, por encima del desarrollo autonómico y por debajo del federalismo por la vía directa de la cesión y el pacto electoral. Es decir, lo que quiere la mayoría de catalanes.

La valentía del PSOE a cualquier precio, le va a dar un gobierno y muchos dolores de cabeza, el inmovilismo no ha dado nada, y la actitud timorata del PP, no ayuda, por lo tanto, aquellos que creen que se debe hacer algo para impedir el chantaje independentista está obligado a proponer algo más que un "no a la independencia" o "no al chantaje", es decir un "sí a Cataluña" o un "sí a modelo propio compatible con otras comunidades".

Dicho esto, y con el cariño por todos mis amigos de ERC, lo que han hecho, los hunde más, el voto independentista tiene ya en Carles Puigdemont el partido útil, el PSC ha logrado pan para hoy y muchas dudas para mañana, pero el PSOE ha demostrado que no le pasa factura nada de nada, decir ayer una cosa y mañana otra, ¿por qué? Porque no hay alternativa de modelo en Cataluña que no sea, lograr algo, aunque ese algo sea así, a la brava, a la Pedro.

Junts acaba de entender de golpe que ERC los ha traicionado y que las peleas previas entre ellos zurcieron este pacto entre republicanos y socialistas, y que sin unas nuevas elecciones, su voto útil no sirve de nada, si tumban a Pedro, serán además unos niños enfadados porque no contaron con ellos y quisieron más a ERC.

El PP se da cuenta que subir en votos, pero sin modelo propio con el que negociar, no sirve, el modelo que vaya más allá del sistema autonómico actual y menos de la independencia es el que solo ellos pueden proponer, pero los miedos a las guerras internas no les dejan, y observamos como tener un PP centrado, propositivo, urge más que nunca en Cataluña. El día que el PP tenga modelo para Cataluña gobernará por los siglos de los siglos.

Los Comuns sobreviven en sus últimos aletazos de vida, eso sí, lo harán en coche oficial y con escolta, que para ser los últimos días, son cómodos. El PSC rearmará aún más su poder municipal, tiempo al tiempo a los nuevos acuerdos a partir de septiembre.

Las dudas surgen ahora con qué harán los socialistas descontentos. Pues previsiblemente como hasta ahora, acatar la disciplina de voto, mucho ruido pero pocas nueces. ¿Qué hará Puigdemont? Pues previsiblemente cobrársela poniendo en riesgo todo, la estabilidad del gobierno central y su propia estabilidad. ¿Qué hará ERC? Sobrevivir a la fuga de voto y cuadros que va a tener que les debe permitir sobrevivir hasta unas elecciones en el futuro, muy previsiblemente en el Ayuntamiento de Barcelona encontrando cobijo en las piernas de Collboni. ¿Qué hará el PP? Espero y deseo que entender la necesidad que tiene Cataluña de un modelo propio, no solo un modelo para ganar votos en España criticando al independentismo, espero, entiendan, que un discurso para ganar en Cataluña es im-pres-cin-di-ble. Es para ayer, no para mañana.

¡Ah! Y sobre si Pedro dijo no a la amnistía y luego se la dio, dijo no al financiamiento propio y luego se lo prometió, y tantos cambios de opinión y mentiras, digamos las cosas por su nombre, pues se lo permiten porque no hay alternativa atractiva para los PNV, CC, ERC, Junts y demás chiquipartidos que hagan que cobrarle sus mentiras valga la pena, por eso, pactan PSC y ERC y no-pasa-nada, porque al otro lado del río no hay otra oferta que no sea el inmovilismo.

Articulo escrito con cariño a mis amigos de ERC, PSC, Junts y PP, a todos, no os lo toméis personal, aquí, en este artículo, si se lee bien, hay muchos mensajes entre líneas, ahora, depende de vosotros.