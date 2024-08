Un superviviente de cáncer pide a la gente "buscar ayuda" si detectan este raro síntoma en la boca

El cáncer oral y de orofaringe se encuentra entre los diez más diagnosticados en España, con unos 8.000 nuevos casos anuales, según las estimaciones de Red Española de Registros de Cáncer (REDECAN).

Como en la mayoría de los casos de cáncer, la detección temprana es clave. Por eso son importantes mensajes como el de Chris Byrne, de 66 años, un superviviente de cáncer de boca.

En un reportaje del Mirror, este británico de 66 años cuenta cómo le diagnosticaron cáncer de boca apenas unas semanas después de detectar una úlcera de aspecto extraño en su lengua.

"Recuerdo que mi esposa me dijo que debía hacerme revisar eso, así que fui a mi dentista, quien me derivó al equipo de cabeza y cuello del hospital local. En ese momento no estaba seguro de qué era, pero nunca sospeché que fuera cáncer", dijo.

Después de que una biopsia de su lengua confirmara el cáncer, Chris Byrne tuvo la suerte de que se lo detectaran a tiempo, lo que le evitó la necesidad de radioterapia posoperatoria. Se sometió a una operación de 10 horas para extirparle parte de la lengua y varios ganglios linfáticos. Los cirujanos reconstruyeron su lengua utilizando piel de su antebrazo.

"Estoy orgulloso de la cicatriz que tengo en el brazo y de mi nueva lengua, un recordatorio de que hice lo correcto y no dudé en ir al dentista".

"Estoy muy agradecido de no haber ignorado esa úlcera bucal y haberme hecho un examen. Mi habla es buena y las cicatrices del cuello apenas se notan. Ahora me doy cuenta de lo importante que es conocer tu propio cuerpo y buscar ayuda si notas algo que no es normal para ti. Por eso los nuevos mensajes en los paquetes de pasta de dientes y enjuague bucal son tan importantes", agrega Byrne.