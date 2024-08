Sofía Suescun revela cuántos kilos ha perdido en 'Supervivientes: All Stars'

Sofía Suescun se convirtió el pasado domingo en tercera finalista de Supervivientes: All Stars tras pasar casi 40 días en los Cayos Cochinos de Honduras. La 'influencer' se está adaptando en su vuelta a la normalidad y ha contado a sus seguidores cuánto peso ha perdido en la aventura.

Todos los participantes de Supervivientes coinciden en que el programa está lleno de dificultades y situaciones extremas, pero ninguna se asemeja al hambre. La poca comida que encuentran o la dotación con la que cuentan causan una gran pérdida de peso en los concursantes, dejándoles además con pocas fuerzas.

Si es cierto que, a diferencia de otras ediciones, la de las leyendas ha sido más corta y no ha durado más de mes y medio, pese a ello, las condiciones han resultado ser más duras y arriesgadas poniendo a los supervivientes al límite, tanto física como mentalmente.

Por su parte, la conocida como 'reina de los realities' Sofía Suescun, comenzó el programa totalmente en forma ya que hace deporte a diario en su gimnasio, tanto con su pareja Kiko Jiménez como con su madre Maite Galdeano o su hermano Cristian Suescun, y así lo enseña en sus redes sociales. Desde que volvió a España, intenta volver a su rutina.

Pérdida de peso y vuelta a la rutina

Hasta el momento, la única concursante que ha revelado cuántos kilos ha perdido durante su paso por Honduras es Sofía, ya que el programa decidió no hacer públicos esos datos como ha hecho en las ediciones anteriores. La 'influencer' nota su cambio físico y así lo ha compartido en sus redes posando en su gimnasio. "¡Wow! No os lo había dicho pero he perdido 4 kilos", ha comentado.

Algunos concursantes han vivido un efecto rebote al volver a la normalidad, como Alejandro Nieto o Anabel Pantoja, que confesaron comer compulsivamente, sobre todo alimentos dulces, al acabar la aventura. Sin embargo, Sofía ha decidido no 'caer en la tentación'.

La pamplonica compartió una imagen en su cuenta de Instagram en la que compraba fruta en un supermercado evitando los alimentos azucarados queriendo volver a su rutina sana. "Estoy contenta porque no tengo ansiedad por guarrerías y estoy deseando volver a mi vida healthy", recalcó.