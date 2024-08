El verano, la época de riesgo en la que más jóvenes prueban por primera vez el cannabis

Las vacaciones tienen una incidencia directa sobre el consumo de drogas. En los meses de verano, hay más tiempo para socializar, hacer planes y, en algunas ocasiones, para probar por primera vez estupefacientes como el cannabis. "Los jóvenes pasan más tiempo con los amigos, esos contextos lúdicos favorecen el consumo", señala la directora general de Proyecto Hombre Madrid, Mercedes Rodríguez. Esta tendencia se refleja en el aumento de llamadas que la asociación recibe en septiembre o en enero, tras periodos estivales.

"Venimos de una cultura mediterránea y necesitamos el contacto con el otro", indica Rodríguez. Esta característica influye también en el consumo de drogas, que suele realizarse en contextos sociales y de ocio, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde se produce de forma individual. Esto genera que durante los meses de verano haya más jóvenes que prueban por primera vez drogas como el cannabis.

En la Comunidad de Madrid, el 14% de los pacientes que atiende Proyecto Hombre son menores de 25 años. En el 46,58% de los casos son adicciones relacionadas con el cannabis, seguido del alcohol, en un 33,97%, y de la cocaína, en un 8,08%. En el último año, se ha observado un incremento de consumo de marihuana y cocaína en chicas "reproduciendo el patrón relacional y de ocio de los chicos", aclaran desde la asociación.

Sin embargo, a pesar de este aumento, los hombres solicitan más ayuda que las mujeres, el 78.93% frente al 21,07%, según los datos recabados en los centros de Madrid. La directora general de Proyecto Hombre Madrid encuentra la explicación a esto en la estigmatización existente sobre la mujer "lo que provoca que el consumo femenino sea más silencioso y más difícil de identificar".

Unido a estas adicciones, se encuentra la presencia de otras patologías. Así, en el caso de los menores de 25 años se suele observar problemas relacionados con el control de los impulsos en un 62% de los pacientes, comportamientos disruptivos (54%), trastornos del estado de ánimo (depresión y/o ansiedad) (43,5%), trastornos de personalidad (39%), TDAH (15,4%), trastornos psicóticos (14%) y trastornos alimentarios (5,7%).

Desde la asociación consideran preocupante estos datos y la "banalización" que se hace con el consumo de cannabis. "La gente lo ve más inofensivo que el tabaco porque dicen que es más natural, algunos padres me han dicho que ellos también fumaban porros a su edad y no les ha pasado nada", explica Rodríguez. Sin embargo, advierte que estos compuestos pueden generar deficiencias cognitivas en los cerebros de los más pequeños, ya que aún no están desarrollados del todo: "No es inocuo".

El consumo de marihuana a edades tempranas está relacionado con el fracaso escolar, lo que influye en el futuro desarrollo de estos niños. "Hay que romper este círculo, si no pueden graduarse y obtener su título tienen mayor dificultad para encontrar trabajo de adultos, aumentan las papeletas para caminar hacia la marginalidad", explica la directora.

Por ello, remarcan desde la asociación la importancia de pedir ayuda y comenzar a trabajar en estas adicciones de manera temprana para "evitar que se cronifiquen las conductas negativas que dañen la salud física y menta". La mayoría de las llamadas que recibe Proyecto Hombre Madrid las realizan los padres o algún miembro de la familia (en el 96,02% de los casos). Asimismo, cuando los pacientes llegan al centro, el 61% lo hacen cuando llevaban consumiendo dos años o menos y el 32,46% cuando esta fue continuada en los últimos dos años o cinco.

Debido a que el consumo está relacionado, en gran medida, con una cuestión social, es uno de los temas sobre los que se incide durante la intervención, además de los aspectos psicológicos y neuronales. "Es recomendable que los niños tengan varios grupos de amigos, para que cuando lleguen a la adolescencia, si uno está inmerso en dinámicas de consumo, tener más relaciones fuera de ahí", señala Rodríguez. Al trabajar con jóvenes, una de las dificultades añadidas es tratar el tema de las relaciones interpersonales y distanciarse de los círculos donde se consumen, donde se trabaja en buscar nuevas formas de ocio saludable y en ampliar el círculo de amistades.

De cara a los familiares, la irascibilidad, los cambios de humos y el aislamiento son algunos de los signos que pueden alertar sobre un problema con las drogas. Aunque la asociación detalla que es "no es siempre es sencillo", ya que este tipo de comportamientos pueden confundirse con los típicos de la adolescencia. Por ello se recomienda pedir asesoramiento ante cualquier indicio.