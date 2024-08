Miri Pérez-Cabrero revela la visible secuela que le ha dejado 'Supervivientes': "Mi piel daba pena"

Supervivientes es uno de los realities más duros de la televisión española. Quienes participan en el programa de supervivencia pasan semanas en situaciones muy extremas que dejan secuelas en muchos de ellos. Un caso reciente ha sido el de Miri Pérez-Cabrera.

La exconcursante, quien ha participado en la edición de este año, ha explicado a sus seguidores la mejora de una de ellas. En su caso, relacionada con la piel de su cara. La que fuera también concursante de MásterChef ha compartido una historia en Instagram del avance con su tratamiento.

"Cuando llegué de Supervivientes, mi piel daba pena. Estaba seca, con arrugas y manchas", ha asegurado. Tras su paso por el reality, la actriz encontró una rutina facial adecuada con la que ya ha notado resultados.

Miri Pérez-Cabrera enseña cómo está su piel tras su paso en 'Supervivientes'. INSTAGRAM / @MIRIPEREZC

"Amo mi rutina facial. Me ha costado mucho llegar a encontrar una rutina que me funcione bien, pero ahora no la cambio por nada", ha confesado la joven. "Siempre hago una rutina de cuatro pasos y solo con la primera limpieza ya noto la piel aterciopelada. Luego ya con las cremas ni te cuento cómo se queda", ha explicado.

Además, Miri Pérez ha asegurado que en la foto que ha compartido no lleva ningún tipo de filtros y que se puede observar como está su rostro actualmente. "Ahora sí soy constante y me hago la rutina cada día de mi vida, pase lo que pase", ha sentenciado.