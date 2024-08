Cardi B desvela que está embarazada de su tercer bebé... después de pedir el divorcio a su marido

La cantante Cardi B ha anunciado que espera su tercer hijo a través de una publicación en redes. La noticia ha tenido un gran impacto mediático debido a que se ha producido poco después de que la artista haya pedido el divorcio al padre del bebé, el rapero estadounidense Offset.

Los detalles de su separación han sido confirmados por una fuente cercana a la cantante por medio de la prensa estadounidense. Asimismo, se ha confirmado que ella estaría buscando la custodia de sus otros dos hijos, también fruto de su relación con el rapero.

Esta es la segunda vez que la rapera solicita el divorcio a Offset. Ya lo hizo hace casi cuatro años, pero después se retractó. La pareja ha tenido numerosas crisis, algunas de ellas muy públicas, con constantes acusaciones de engaños y peleas públicas a través de redes.

De hecho, la revista People ha asegurado que las razones de su separación no se deben a los rumores de infidelidad que tendría el músico estadounidense sino por "algo que se estaba gestando hace tiempo".

La artista no se ha pronunciado todavía acerca de su divorcio. Sin embargo, sí que ha desvelado una sorpresa que ha pillado desprevenido a sus seguidores: su tercer embarazo.

En la foto se puede observar a la intérprete mostrando su tripa junto a un bonito mensaje hacia su futuro bebé: "Con cada final viene un nuevo comienzo. Me has recordado que puedo tenerlo todo. Que no tengo que elegir entre la vida, el amor y mi pasión".

La ganadora de un premio Grammy se ha mostrado optimista y llena de ilusión a pesar de los acontecimientos relacionados con su matrimonio: "Es mucho más fácil aceptar los giros, las vueltas y las pruebas de la vida, pero tú, tu hermano y tu hermana me habéis demostrado que vale la pena seguir adelante".