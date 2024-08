Marta López Álamo cambia de cara cuando le preguntan por Alejandra Rubio: "No quiero hablar de eso"

La modelo Marta López Álamo, mujer del televisivo Kiko Matamoros, ha asistido en Madrid al estreno de la película americana La trampa.

Marta, que trabaja a caballo entre nuestro país y Emiratos Árabes, ha hablado ante la prensa de sus proyectos, de su marido, colaborador actualmente en Ni que fuéramos, y de la familia Campos, con quien la mantenía hasta hace poco una estrechísima relación, en particular con Alejandra Rubio, hija de Terelu.

La modelo, de 27 años, cambió cara cuando el periodista le preguntó sobre Alejandra Rubio, con quien era, al menos, antes íntima. "Fue testigo de mi boda. Yo no elijo las cosas", recordó ante el periodista cuando este le dijo que habían sido muy cercanas e insistió en saber si había distanciamiento.

Marta admitió que sí la había felicitado por su embarazo, igual que a Terelu Campos, pero abundó en no querer hablar de ellas. Hasta cinco veces dijo "no quiero hablar de eso".

Sí habló largo y tendido sobre Kiko Matamoros, con quien se casó en junio de 2023. "Va todo muy bien, muy feliz. Ahora en agosto nos vamos, llevamos todo el año viajando, como Kiko no ha tenido trabajo hasta hace poco... hemos compaginado todo".

Boda de Marta López Álamo y Kiko Matamoros @martalopezalamo/Instagram

Es probable que ella se traslade una corta temporada a EE. UU. por trabajo, él irá con ella. "Mi vida personal va primero porque lo he elegido, no porque nadie me lo imponga. Hay que buscar la felicidad. Y yo soy feliz así. Su felicidad está conmigo. Tenemos muchas opciones, pero no lo digo porque se gafa", explicó.

Respecto a su programa Ni que fuéramos, Marta está contenta. "Está en boca de todos, aunque nadie habla de él", ironiza. "Es él siendo él, si le quitas las restricciones, es la bomba. No le dicen que no se pueda hablar de nada. Se divierte mucho y otras veces no tanto. Como en Sálvame".

Dice de Kiko que "no es un adicto a la televisión, mucha gente que necesita la fama, salir, él tiene una vida muy plena. Le gusta la tele, sí, pero si le ofrecen algo aburrido no lo coge".