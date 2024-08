Los signos del horóscopo en una comunidad de vecinos: quién es quién en las juntas

Resulta sumamente interesante estudiar cómo se desenvuelve cada signo del zodiaco en un entorno habitualmente tan pequeño, cercano y, en muchas ocasiones, incluso hostil. De entre los doce signos del horóscopo, quienes podrían ser los más hábiles para favorecer la convivencia y salir bien parados en los momentos de tensión, o quienes, por el contrario, serán los más problemáticos e incluso echarán leña al fuego cuando lleguen los momentos de mayor crispación. Quienes son los más colaboradores y quienes van siempre a lo suyo.

Aries

En este caso, no estamos ante un vecino fácil, sino más bien lo contrario. Gobernado por Marte, el astro de la guerra, estamos ante un temperamento agresivo y suspicaz, que fácilmente buscará el punto de tensión o, incluso, el conflicto con sus vecinos, o con alguno en particular. En otros casos, Aries buscará erigirse en líder de la comunidad, para conseguir que todo se haga como él desea. Casi siempre suele ser él quien ponga la nota discordante o eleve la tensión en las reuniones de vecinos, a los que ve casi como enemigos.

Tauro

Este signo está regido por el amoroso y pacífico Venus, y por lo general los Tauro suelen ser buenos vecinos, que si está en su mano favorecen la concordia y la solución de los problemas, y eluden las situaciones de tensión o hacen todo lo posible por solucionarlas. Son cordiales, bondadosos y colaboradores, ahora bien, siempre que todo ello no afecte a sus intereses. Harán el ambiente lo más agradable posible, sobre todo porque así ellos estarán mucho mejor. Pero, en realidad, tras su egoísmo esconden una buena persona de verdad.

Géminis

Este es uno de los signos mejor dotados para relacionarse y comunicarse, tal vez sea el mejor, por lo tanto, los Géminis tienen una habilidad insuperable para desenvolverse entre sus vecinos, y hasta incluso lograr que estos hagan aquello que más les interesa. Son extravertidos y se sienten como pez en el agua en contacto con las personas que les rodean, por ello, en las reuniones de la comunidad desempeñarán un papel bastante activo y colaborador. Pero, en el fondo, estamos ante personas muy inteligentes, listas, hábiles y astutas.

Cáncer

Estos nativos solo llegan a ser excelentes vecinos cuando se sienten realmente queridos, aceptados y valorados. La Luna les gobierna y funcionan con el corazón más que con la cabeza, pero si de verdad se sienten a gusto saldrán de su coraza y se mostrarán muy comunicativos, bondadosos, activos y colaboradores en las actividades vecinales, hasta incluso podrían llegar a liderarlas. Pero, en el caso contrario, las personas de signo Cáncer se encerrarán en su coraza, especialmente si perciben a su alrededor hostilidad o incomprensión, son muy sensibles.

Leo

Cuando hay un Leo en una comunidad de vecinos, entonces no cabe duda, ese es el jefe, y muy a menudo el presidente. Pero si no presiden la comunidad de forma legal, entonces lo harán de hecho, porque siempre brillan y destacan entre quienes les rodean, incluso aunque no se lo propongan. Cuando sean presidentes abordarán los asuntos más importantes, o espinosos, y su gestión dejará huella. Son muy teatrales y rápidamente captarán la atención, y a menudo hasta incluso la aprobación, de los vecinos, que les admirarán.

Virgo

Los nativos de este signo mercuriano son con frecuencia, los vecinos más incómodos y difíciles. Poseen un sentido crítico muy agudizado y son altamente perfeccionistas, generalmente les obsesionan los pequeños detalles y, en muchos casos, serán tan radicales como estrechos de mente. Además, no es nada fácil debatir con ellos porque en el fondo son muy hipersensibles y pueden ser heridos con una gran facilidad, además, a los Virgo les cuesta mucho abrirse a sus semejantes. Pero si se les sabe tratar aportarán muchas cosas buenas.

Libra

Debido a la regencia de Venus, este es uno de los signos más sociables y se encontraría entre los mejores vecinos. Se esfuerzan en caer bien y adaptarse a sus semejantes, a veces hasta incluso “mimetizarse” con ellos, aunque tras ello se esconde una gran listeza y habilidad. Detesta las tensiones y los conflictos y siempre buscará los puntos de encuentro y el modo de llegar a la solución de las crisis y restablecer la concordia. En algunos casos los Libra pueden ser muy agresivos, pero en realidad hacen la guerra para poder lograr la futura paz.

Escorpio

Los hijos de Plutón engañan mucho exteriormente, tras una apariencia introvertida, fría y hermética, los Escorpio ocultan en su interior un verdadero volcán de pasiones y emociones, pero son enormemente observadores y de gran suspicacia. En las reuniones de la comunidad de vecinos no pondrá las cosas fáciles y, además, será tremendamente firme en sus puntos de vista. Si recibiera alguna ofensa de un vecino o un grupo de ellos, no la olvidará jamás; sin embargo, tampoco olvidará nunca alguna ayuda o favor recibido en un momento difícil.

Sagitario

Los hijos del benéfico Júpiter son personas de naturaleza sinceramente optimista y de un carácter extravertido y comunicativo, además se adaptan con una gran facilidad a las nuevas personas y situaciones. En una reunión de vecinos se mostrarán generosos y dispuestos a prestar su ayuda de forma altruista, también contribuirán a la solución de los problemas. Siempre ven el lado bueno de la vida y las personas. Pero no hay que engañarse, los Sagitario pueden llegar a ser muy soberbios y arrogantes, y tiene que ser lo que ellos digan.

Capricornio

Aunque haya notables excepciones, los hijos de Saturno son introvertidos y a veces solitarios, o al menos no es fácil relacionarse con ellos, suelen ser secos y de pocas palabras, y solo se abren con un círculo muy cerrado de familiares y seres queridos. Sin embargo, todo ello no significa que sean malos vecinos, en realidad los Capricornio son personas muy serias que suelen estar muy pendientes de los asuntos mundanos y materiales, y anticiparse a los problemas para hacerles frente. En ocasiones pueden llegar a caer mal entre los vecinos.

Acuario

Estas personas, por una u otra razón, siempre son diferentes a los demás, y se sienten tentados a ir por caminos diferentes a aquellos que suele tomar la gran mayoría. Nunca se sabe como se van a levantar cada día y siempre sorprenden. Además, los Acuario tienen un carácter muy sociable y colaborador, pero son profundamente firmes y radicales en sus puntos de vista, y si tienen que enfrentarse con toda la comunidad de vecinos no dudarán en hacerlo. Siempre hacen y dicen lo que sienten y piensan, y les importa un bledo lo qué otros digan.

Piscis

Los hijos de Neptuno son los más sensibles y bondadosos del zodiaco, y sienten un innato deseo de ayudar a sus semejantes, o incluso sacrificarse por ellos. Por ello pueden ser excelentes como vecinos, aunque no siempre sean demasiado comunicativos. Darán más de lo que reciben, ya que, a menudo, personas a las que han hecho mucho bien pueden llegar a causarles daño o a traicionarles. Pero un vecino Piscis siempre estará ahí para ayudar y echar una mano allí donde se necesite. Con frecuencia incluso se ocupará de arreglar todo.