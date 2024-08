Albiach "no descarta" que Comuns entre a formar parte del Govern de Illa y avisa que si incumplen el acuerdo "retiraremos el apoyo"

La líder de los Comuns, Jéssica Albiach, "no descarta" la entrada más adelante de su formación a un eventual Govern encabezado por Salvador Illa, a pesar de que indica que de momento no lo han "negociado". En una entrevista a Catalunya Ràdio, Albiach ha insistido que habrá que ver "cuál es el espíritu de este gobierno" si la militancia de ERC se decanta por el 'sí' durante la consulta de este viernes. "Lo que hacemos es dar una oportunidad en este gobierno a unas medidas que hemos priorizado. Si la otra parte no cumple, le retiraremos el apoyo", ha advertido a los socialistas. Por otro lado, ha propuesto aplazar unos días el debate de investidura en caso de que Carles Puigdemont fuera detenido.

A pesar de avisar que la vuelta de Puigdemont "no cambia los resultados de la noche electoral", Albiach se ha mostrado partidaria de reunir a los grupos parlamentarios si el expresident es detenido y posponer el debate de investidura. "No viene de uno, de dos días, ni de una semana", ha explicado. A pesar de que ha fijado como fecha tope la que ya hay prevista por el reglamento, el 26 de agosto.

La presidenta de los Comuns ha remarcado que "Puigdemont tiene que poder volver cuando quiera y estar en libertad" y ha lamentado que "una parte de la cúpula judicial trate de reinterpretar el sentido de cómo fue aprobada" la ley de amnistía.

Sobre la financiación singular, Albiach ha garantizado los votos de los Comuns en caso de que haya que modificar alguna ley en el Congreso de los Diputados. Y ha recordado que el que "amenaza" otros territorios "no es la financiación justa por Cataluña, es el dumping fiscal que practican Madrid o Andalucía", ha dicho. "Eso sí que rompe con la igualdad de oportunidades", ha espetado.

Preguntada sobre la amenaza de veto por parte de Compromís si no se reformaba también la financiación valenciana, Albiach ha señalado que "no se tiene que ver como una amenaza, sino como una oportunidad".

También ha explicado que la ampliación del aeropuerto del Prat ha quedado fuera del pacto de investidura con el PSC porque las dos formaciones no se han puesto de acuerdo. Aun así, ha destacado que "es una barbaridad a nivel medioambiental, de contaminación del aire y de sobrecarga turística".

Sobre el Hard Rock, el documento entre los de Albiach y los de Illa dice que "no se facilitará". La de los Comunes ha insistido que con el acuerdo es "imposible" que salga adelante el macrocasino porque "no sale rentable" a los promotores.