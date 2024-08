Alejandra Rubio 'confirma' con su silencio que espera un varón: "El nombre me lo guardo para mí"

Alejandra Rubio fue preguntada por periodistas que la esperaban en la puerta de su casa por el bebé que espera, del que TardeAr desveló el sexo: un varón.

La joven, hija de Terelu Campos, no estaba nada cómoda con la pregunta y aunque no lo confirmó, su 'silencio' y mala cara demuestran que la noticia es cierta, aunque ella no quería que se supiera.

"No he contado nada en ninguna exclusiva- dijo a modo de disculpa. Nadie tiene por qué saberlo". El bebé nacerá en diciembre, según contó ella misma a una revista.

Cuando fue interrogada por el nombre que el niño recibirá, Alejandra respondió: "Me lo guardo para mí".