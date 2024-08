Intensa… mente

Hace unos días, una persona que me quiere mucho y que me quiere bien, me dijo "es que eres muy intenso". Me quedé cuajado. ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Es malo? ¿Es bueno? ¿Regular? ¿Qué hay de malo en ser intenso?

Soy intenso. Cierto. Pero nunca había pensado que esto podría ser algo malo o que pudiese entenderse como tal. ¡Hasta tengo un grupo de WhatsApp con dos amigas que se llama Las intensas! No os digo más. ¡Menudas genias!

No me gusta vivir al límite pero me fascina vivir a tope. Y sobre todo los momentos felices. ¡Por supuesto! Cuando voy a un concierto, canto, bailo, grito, hago vídeos y lo disfruto al máximo. Si voy al cine a ver una película, me dejo llevar: o río a carcajadas o doy rienda suelta a mis lagrimones si la ocasión lo merece, llegando hasta molestar al de la fila de delante sonándome los mocos ocasionados por la llantina que llevo encima.

Con las relaciones interpresonales me ocurre lo mismo: si me enamoro, aunque sea un enamoramiento de un par de días, lo doy todo y hasta me voy de viaje a Roma si hace falta. Si es el cumple de un amigo, le monto el fiestón del siglo y si ese mismo amigo viene a casa con un drama personal, pues también le monto una fiesta de clínex y le presto mi hombro para que llore a gusto.

El peligro de vivir con intensidad es asumir que no todo puede ser extraordinario y eso me cuesta en ocasiones. Cuando tengo un hambre voraz, a veces, me resulta complicado esperar a que el plato se cocine a fuego lento para que sepa mejor y me suele ocurrir que, o me quemo la lengua, o me como algo crudo. Estoy aprendiendo, pero no reniego de la intensidad.

Vivir la vida a tope, no tiene nada de malo. Al fin y al cabo, nunca sabemos cuánto va a durar. Disfrutar de las vivencias, las sorpresas del camino, las emociones y los sentimientos no debería ser visto como negativo. No le digas a nadie que es "intenso" o "intensa" como si fuese algo malo. No lo es.