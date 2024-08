Kiko Matamoros carga contra Terelu Campos: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000 euros"

La última entrevista de Terelu Campos ofrecida en exclusiva por la revista Lecturas ha generado gran repercusión mediática debido a sus confesiones acerca de su situación económica y de sus antiguos compañeros de trabajo.

Kiko Matamoros ha sido uno de los que mostrado su opinión respecto al tema. El colaborador de Ni que fuéramos ha arremetido a través de su cuenta de X contra la presentadora, donde ha hecho referencia a varias de las declaraciones de la malagueña.

"Hago malabarismos para sobrevivir, pero tengo una persona de servicio. Es el lujo que me permito [...] Vendí la casa y vino el declive de mi madre, lo que me llevé se fue en el bienestar de mi madre", fue una de las confesiones de la hija de María Teresa Campos, a la que el televisivo ha reaccionado de la siguiente manera: "Desde que falleció su madre no ha facturado menos de 400.000 euros y no hace un año".

En otro apartado de la entrevista, Terelu Campos se refirió a sus excompañeros de trabajo, entre los que se encuentra Kiko Matamoros: "No tengo ningún mensaje de las personas que se dan golpes de pecho hablando de lo mucho que querían a mi madre y nos insultan a nosotras. Me estás poniendo verde [...] ¿Y me tengo que quedar yo con cara de gilipollas y llamarte para la misa?".

A esto, Matamoros ha alegado: "Vamos, Fiona, arriba el ánimo y tómate algo en la playa de mi parte. ¿Más cutre que el producto que estáis vendiendo desde Campos SA? ¿Más perverso que el manoseo permanente del fallecimiento de tu madre? ¿Más falso y casposo que el relato del embarazo de tu hija 'anónima?"

Por último, Kiko Matamoros quiso hacer referencia al posible uso de Photoshop en las fotografías del posado de Terelu publicadas en la revista, algo a lo que paralelamente también hizo referencia Marta López en el programa TardeAR.

"Quiero pedir perdón a Teresa Lourdes Borrego Campos por mi anterior publicación. A la vista de la fotografía de la portada, se trata clarísimamente de una impostora, con un inquietante parecido a la querida Karina, que nos representó en Eurovisión en 1971", ha apuntado de manera irónica.