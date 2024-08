Billy Ray insulta a su hija Miley Cyrus en un audio: "Es el diablo"

Miley Cyrus y su padre, Billy Ray Cyrus, se han visto envueltos en una nueva polémica que reafirma la mala relación que hay entre ambos. Todo ha sido a raíz de un audio filtrado donde el cantante insulta a su hija y en el que también discute con Firerose, su expareja.

En el audio, enviado por una fuente al Daily Mail, se puede escuchar, en primer lugar, una discusión con Firerose sobre un supuesto retraso en un concierto: "No sé quién coño te crees, pero no vas a hacer caso... Esto no se trata más que de ti siendo una maldita puta zorra egoísta".

En un momento de la discusión, Billy Ray mencionó a Miley Cyrus y no dudo en hacer un comentario igual de ofensivo sobre ella: "Todo el mundo sabe que es un diablo y una zorra".

Asimismo, la madre de la cantante y exmujer del compositor, Tish Cyrus, también fue mencionada. Billy Ray la llamó "escoria de la tierra", y señaló a los dos hijos que tuvo antes de casarse con él: "Ella fue embarazada por dos hombres diferentes antes de conocerme".

Por el momento, Miley Cyrus todavía no ha hablado del tema, aunque sus seguidores sí han querido mostrar su desconcierto. Esto lo han reflejado a través de diferentes mensajes de apoyo en las redes sociales.

"Me encanta ver a Miley con Tish especialmente después de lo que Billy Ray acaba de decir sobre ellas. Ahora entiendo por qué Miley mantiene su distancia de él. Ellas son felices mientras él está siendo demasiado malo", escribió uno de sus seguidores en una publicación de la artista.

Esta referencia a Tish se puede relacionar con las últimas fotografías que Miley ha compartido junto a ella en su Instagram. En las instantáneas se las ve fundidas en un cálido abrazo durante una campaña de Gucci rodada por la actriz y en la que su madre estuvo presente. Con esta muestra de cariño se aprecia la fuerte unión entre ellas.