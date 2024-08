Las críticas a Sánchez tras el pacto con ERC llevan a Illa a intentar calmar a los barones

El encargado de tranquilizar a algunos líderes territoriales del PSOE tras las críticas por el cuestionado pacto entre el PSC y ERC que otorgaría un concierto fiscal a Cataluña ha sido el mismo Salvador Illa, para quien este acuerdo es trascendental porque del mismo depende si será o no el próximo presidente de la Generalitat. Según ha podido saber 20minutos, Illa les ha llamado tras conocerse el pacto con ERC para explicarles lo "complicada" que ha sido la negociación con los republicanos y ante las críticas internas que no dejan de brotar a tan solo unas horas de que las bases de ERC avalen o no el acuerdo.

Al menos seis secretarios generales socialistas se han mostrado muy críticos con este acuerdo, que podría suponer que Cataluña saliese del régimen común de financiación de las comunidades autónomas, lo que a su juicio atenta contra la igualdad interterritorial. Sin embargo, la llamada de Illa, que se ha producido a principios de semana, no parece haber surtido mucho efecto, ya que este mismo jueves continúan resonando las críticas al acuerdo, a las que se suma el enfado de algunos dirigentes del PSOE por no recibir respuesta ni explicación por parte de Moncloa.

De hecho, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha propuesto este jueves al presidente del Gobierno y líder del partido, Pedro Sánchez, la convocatoria del Consejo de Política Federal, el órgano del partido en el que están representados todos los secretarios generales de las diferentes comunidades autónomas, una petición a la que se ha sumado el líder socialista en Aragón, Javier Lambán, y otras federaciones.

Gallardo y Lambán han sido solo algunos de los socialistas que en los últimos días se han revuelto contra el pacto del PSC con los republicanos. También el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que convocó una declaración institucional el miércoles con el único propósito de rechazarlo. Page lo consideró "obsceno" y "bochornoso" y confió en que su partido "no lo tolere". "Es el ejemplo de egoísmo y de desprecio a otros territorios de España más grande que he visto en muchísimo tiempo", señaló el mandatario castellano-manchego.

A las mismas se sumó en las últimas horas Asturias. En representación de Adrián Barbón, el consejero de Hacienda y Fondos Públicos, Guillermo Peláez, consideró que el concierto fiscal que pretende el pacto es una "merma de los recursos del Estado" y, por tanto, "un límite a la solidaridad", lo que quebrantaría la misma solidaridad interterritorial.

Desde la federación madrileña tampoco ven con buenos ojos este pacto, pues opinan que la Agencia Tributaria tendría que seguir funcionando en Cataluña sin perder su capacidad de recaudar impuestos y que un cambio así en el sistema de financiación tendría que negociarse de forma multilateral con el resto de comunidades autónomas.

Otras secretarías generales del PSOE se han mostrado más prudentes en sus críticas, aunque no han dejado de mostrar desconfianza hacia el acuerdo. Es el caso de Andalucía, cuyo líder y también senador, Juan Espadas, advirtió de que este acuerdo no debe "perjudicar" a Andalucía. "No voy a permitir ni agravios ni privilegios que perjudiquen a Andalucía. Esto es de primero de Catón. Quiero para Andalucía todo lo bueno que haya en el acuerdo para Cataluña. La línea capital de defensa de Andalucía, siempre dentro de la Constitución, es que esté garantizada la financiación justa de las competencias autonómicas que sustentan el Estado de derecho", apuntó.