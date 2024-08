Nagore Robles, emocionada, comparte una tierna reflexión: "Sin vosotros no podría vivir todas estas experiencias"

La presentadora Nagore Robles ha publicado un vídeo en redes sociales reflexionando sobre como está viviendo estos últimos meses. Mientras se realiza su rutina facial, ha expresado a sus seguidores cómo se siente en relación con sus nuevos proyectos.

"Es muy fuerte, pero hoy lo he pensado y soy muy afortunada", así ha indicado la exconcursante de Gran Hermano y ha dado las gracias por el cariño que siente: "He tenido un día de grabación que ha sido muy largo, pero he conocido gente simpática y me he reído un montón".

Con ilusión, también ha relatado lo bien que le ha sentado el poder llevarse a su mascota al trabajo: "He tenido el privilegio de llevar a Nash conmigo. Imaginaros estar con él en el set de grabaciones, pudiéndome acercar a él y llenarle de mimos".

La televisiva ha aprovechado para sincerarse sobre las ventajas de su nuevo entorno laboral: "Para el trabajo que estábamos haciendo y para lo que estamos cobrando, nosotros estamos en una situación de privilegio, la verdad".

Por último, ha concluido con un tierno mensaje hacia sus seguidores: "Solo quería decir que estoy muy feliz, agradecida, hasta emocionada de todas las cosas buenas que me están pasando", ha expresado, visiblemente conmovida.

"Me gusta haceros partícipes de todo lo que me está pasando y quiero daros las gracias porque sin vuestro apoyo no podría vivir todas las experiencias que estoy viviendo", ha finalizado entre lágrimas.