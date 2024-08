La joven valenciana que perdió las manos y pies por una bacteria tendrá unas prótesis 3D: "Lo más duro de este proceso es vivir así"

"Lo más duro de este proceso es absolutamente todo. Es vivir así", dice Carla Maronda con contundencia a 20minutos. La joven valenciana que perdió sus manos y pies a causa de una extraña bacteria recibirá la próxima semana uno de los mayores regalos: dos pares de prótesis 3D para las manos, una de ellas especiales para la ducha.

Maronda, de 26 años, ha hecho de su drama vital un caso viral. La joven alzó la voz en redes en junio para pedir ayuda, convirtiendo su historia en epicentro de decenas de noticias a nivel nacional, algo que llegó hasta los oídos de una de las influencers con más tirón de España: La Vecina Rubia. La también escritora decidió dar voz a las peticiones de Maronda y se puso en contacto con el ingeniero Guillermo Martínez Gauna-Vivas, fundador de Ayúdame3D. Esta empresa crea trésdesis para ayudar, incluso, a los amputados en la guerra de Ucrania.

"No dudé en ningún momento en prestarle mi ayuda", relata Gauna-Vivas, que según recibió el mensaje de La Vecina Rubia, con la que ya había colaborado antes, comenzó una cruzada por conseguir dar con Maronda. "Si te gusta algo o tienes más conocimientos en algún campo está en tu mano resolver los problemas que tiene la gente", dice sin dudar.

La aparición de este ingeniero biomédico, también premio Princesa de Girona en 2021 en la categoría social, será para Maronda todo un cambio en su vida actual. "Para mi día a día supone muchísimo porque podré ducharme sola, algo que es muy importante para mí", afirma la valenciana, que no descarta que en un tiempo haya alguna prótesis más.

"Me han quitado mi vida"

Según Gauna-Vivas, los dispositivos para la ducha, que ya están a punto de ser finalizados y, con toda probabilidad, llegarán como prototipos a Valencia la semana que viene, "son sencillos", aunque hace hincapié en que "no existe nada igual". "Con una mano podrá tener el jabón y enjuagarse y con la otra aclararse", detalla. Además, el ingiero también ha creado unas manos para el día a día que funcionarán de manera mecánica: al doblar los codos, se tensarán unos hilos para lograr un movimiento prensil de abrir y cerrar, lo que hará que pueda coger, por ejemplo, un vaso.

"Lo peor es todo, llegar a casa en unas condiciones en las que tú no te esperabas cuando te despiertas en un hospital; no poder hacer tus necesidades sola; no poder vestirte sola; no poder peinarte; no poder comer; no poder ni siquiera beber agua. No poder hacer absolutamente nada sola cuando yo era una persona totalmente independiente", sentencia Maronda. "A mí me han quitado todo. Aparte de quitarme las manos, me han quitado mi vida. No puedo viajar; montar a caballo; coger mi coche e irme donde me apetezca; estar en un pub con mis amigas tomando una cerveza...", agrega.

La aportación por parte de Ayúdame3D hará que a esta valenciana se le haga más llevadera la espera para sus prótesis definitivas, muy costosas y con un proceso muy largo de creación, de hasta un año. "Tendría que haber una ayuda institucional mejor para las personas amputadas. Existen las prótesis en la Seguridad Social pero son muy antiguas o muy poco técnicas. Cada brazo es diferente, al igual que cada persona y cada amputación, y no existen cosas para todo el mundo ni todos los casos", asegura, a la vez que compara las prótesis con la adquisición de un coche: "Todos los extras que quieras hay que pagarlos". Una prótesis puede costar desde 2.000 a 100.000 euros. En el caso de Maronda, que en redes pide ayuda económica, esas cifras se multiplican por cuatro.

Un futuro mejor

La historia de Maronda no es nada habitual. Según el ingeniero, acostumbrado a tratar a gente con todo tipo de amputaciones, hay muchas personas que sufren la necrosis de algún miembro provocado por una bacteria, pero normalmente no son de tan jóvenes. En el caso de la valenciana, la causante de que perdiera sus extremidades es la llamada Clostridium perfringens, una bacteria que solo afecta a un 5% de la población pero que en algunos casos puede causar gangrena gaseosa, una infección que resulta en la destrucción rápida del tejido muscular.

Todo empezó en marzo, cuando la joven acudió a extirparse un quiste en la ingle. Tras la intervención y ya en casa, comenzó a encontrarse mal, con náuseas y vómitos, y volvió a Urgencias. Le dijeron que tenía un virus, pero nada más lejos de a realidad. Maronda acabó sufriendo cuatro infartos y se le tuvo que inducir el coma. Cuando despertó ya le habían amputado las manos y los pies. Estuvo tres meses hospitalizada, el primero en la UCI. "A mis padres les llegaron a decir que entraran a la habitación para despedirse de mí", cuenta en uno de sus vídeos en redes sociales, donde también detalla que uno de los médicos reconoció que había sido la paciente "con menos probabilidades de vivir".

Precisamente eso, las ganas de vivir y de volver a practicar una de sus mayores aficiones, la hípica, llevaron a Maronda hasta internet, donde relata su historia para ayudar a otra gente y también pide toda la ayuda posible ante su situación. "Es una chica joven que, gracias al apoyo de sus amigos, su familia y de toda la gente que se ha volcado con ella, está motivada para ser fuerte y no tendría por qué", manifiesta Gauna-Vivas, que reconoce que ha visto a mucha gente desolada en situaciones similares.

Maronda, por su parte, agradece el apoyo recibido y reconoce que se han puesto en contacto con ella todo tipo de profesionales para prestarle ayuda. "Guillermo ha sido el mejor regalo de cumpleaños", señala la joven, que tiene las cosas claras ante lo que está por llegar: "El futuro lo veo difícil, pero será mejor de lo que tengo hoy".