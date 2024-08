Ana Herminia pasa 'olímpicamente' de la hija de Finito de Córdoba y prefiere alabar al padre de su novio, Ángel Cristo

La hija de Finito de Córdoba y Arantxa del Sol, Lucía Serrano, se ha despachado a gusto contra Ana Herminia, vieja conocida de su padre y con quien ella dice que tuvo una relación mientras el torero ya era novio de la exconcursante de Supervivientes.

Lucía publicó un largo texto en su cuenta de Instagram en el que critica a Ana que diga mentiras de su familia y asegura que no la perdonará nunca por el daño causado.

Herminia, novia de Ángel Cristo, que participó en Supervivientes con Del Sol, también ha escrito en su Instagram un día después, aunque parece ignorar las críticas de Lucía y centrarse en su propio novio. Este había publicado un post dedicado a su padre, el domador Ángel Cristo, que Ana Herminia responde positivamente, con grandes elogios.

"Amor mío, cuánto me alegra que puedas ir superando todo. Fue tu padre con sus aciertos y errores, en lo suyo el más grande. La drogadicción es una enfermedad muy dura que cambia a las personas y destruye a quien cae en ellas y todos los que están a su alrededor. Quédate con ese arrepentimiento que tuvo, que reconoció muchas veces que se equivocó y pidió perdón. Dice mucho de ti que le hayas perdonado y eso me lo has ido demostrando los últimos meses, con toda la gente que te ha hecho daño y les das ese voto de confianza y le tiendes de nuevo la mano", escribe Ana.

No contenta con este alarde de sentimentalismo, Herminia añade: "Te acusan de psicópata por defenderte sin despeinarte, te acusan de maltratador sin saber el corazón tan puro que tienes simplemente porque tu padre lo fue. Esto es lo que vivimos, acusaciones desde el desconocimiento, pero hay siempre una verdad, que tarde o temprano se demostrará y aquellos que tanto nos juzgan y critican se tendrán que tragar sus palabras. Tú y yo sabemos lo que tenemos, quienes somos y que lo último que hacemos es mentir. La verdad solo tiene un camino y la justicia divina nos protege", concluye muy espiritual.

Veladamente, Ana Herminia cita el término 'justicia', que Lucía Serrano había usado en su largo parlamento para meterse antes con ella.