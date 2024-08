Christofer Guzmán y Fani Carbajo se cruzan acusaciones de acoso y amenazas de denuncia

Una nueva polémica entre Fani Carbajo y Christofer Guzmán ha surgido en el plató de Socialité Club. A pesar de llevar más de un año separada, la expareja todavía no ha puesto punto y final a su batalla mediática.

La exconcursante de La isla de las tentaciones se ha presentado este martes en el programa junto al presentador de Socialité, Antonio Santana, para dar su opinión acerca de algunos temas de actualidad, como la última temporada de Supervivientes All Stars.

Asimismo, Fani tuvo que contestar a la pregunta de si Christofer Guzmán le había dado la enhorabuena por su embarazo con su nuevo novio, Fran Benito. Pregunta a la cual respondió con un tajante no.

Además, también aprovechaba para hablar de la situación que ambos mantienen: "Llevo más de un año y medio sin saber nada de él. Tengo una denuncia contra él por cosas muy fuertes, pero mi hijo me ha pedido que no lo cuente".

Tras estas declaraciones, Christofer apareció en redes sociales para contestar a su exnovia. "Acabo de ver el programa, ha hecho 400 historias diciendo de todo", dijo refiriéndose a que todo es inventado.

"Yo no tengo ninguna denuncia de nada. Te voy a denunciar a ti por acoso y tengo muchas pruebas de acoso. Todo lo haces por dinero", ha señalado de la misma forma en sus redes sociales.

La versión de Christofer sobre la polémica

Posteriormente, Christofer Guzmán también apareció en Socialité Club para responder a las acusaciones de su ex. Cuando la presentadora, Lía Román, le preguntó la razón de no haber felicitado a Fani por su embarazo, él ha contestado: "Hombre, todo el mundo sabe que no hemos acabado bien. Y ella no ayuda mucho la verdad".

Tras esta pregunta, la presentadora aprovechó también para saber si se alegra por el embarazo de su expareja. "Ni me alegro, ni me dejo de alegrar. No le deseo el mal. Es indiferencia", ha señalado el televisivo. También ha hablado sobre los tatuajes que comparte con Fani: "Me estoy borrando los tatuajes... el de su hijo, no".