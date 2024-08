Nacho Cano se encuentra en el punto de mira tras su presunta implicación en la contratación de inmigrantes ilegales para llevar a cabo su espectáculo musical Malinche. El artista ha pasado por diferentes programas de televisión e, incluso, ofreció una rueda de prensa en la que aseguró su inocencia.

Así, la sociedad se encuentra dividida entre los que están en contra del productor musical y aquellos que apuntan, como él, que todo es una "cortina de humo" para desviar la atención de la investigación a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por un presunto delito de corrupción en los negocios.

Este jueves, En boca de todos ha contactado en directo con el cantante José Manuel Soto para conocer su opinión en lo que respecta a la polémica en la que se ha visto envuelta el excomponente de Mecano.

"Puede haber, a lo mejor, algún tema de alguna irregularidad, no lo sé. Esas cosas se pueden hacer de otra forma, no hay por qué formar tanto escándalo", ha comenzado explicando el artista que, además, ha coincidido con su amigo en que "han ido a por él por ser amigo de Isabel Díaz Ayuso": "Es lo que pasa en España, a los que no estamos de acuerdo con la gente que manda, nos vetan, nos quitan de en medio".

Asimismo, José Manuel Soto se ha pronunciado sobre el discurso de Nacho Cano en el que el productor acusaba a los policías de ser "unos discípulos de Marlaska" :"Marlaska ya sabemos cómo funciona. Funciona como más le interesa al Gobierno. Toda la Policía es así, pero cuando se politizan las cosas, pasa esto. De repente, hay una persecución infame a un señor que es un gran profesional".

Finalmente, José Manuel Soto ha cargado contra el presidente del Gobierno: "Sánchez no responde a nada, es un hombre que no tiene vergüenza ninguna ni tiene escrúpulos. Hace muchos años que están haciendo fechorías, que mienten".