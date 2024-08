Del bulo a los disturbios: una mentira sobre el origen del autor de la masacre en Southport, tras las dos noches de violencia en Inglaterra

Southport, una localidad turística de Inglaterra cercana a Liverpool, vive sus peores días en mucho tiempo tras el apuñalamiento múltiple ocurrido en un centro recreativo, en el que murieron tres niñas. En mitad de la desolación y la rabia por lo sucedido, un bulo ha hecho fortuna y su difusión ha provocado violentas protestas en varias ciudades británicas.

La Policía de Merseyside anunció que un joven de 17 años había sido detenido acusado de asesinato tras la muerte de las tres niñas en Southport, Bebe, Elsie y Alice. Otros ocho niños sufrieron heridas de arma blanca durante el ataque y cinco de ellos se encuentran en estado crítico. En esa misma situación se encuentran dos adultos.

En ese contexto se difundió por internet el bulo de que el joven detenido por el apuñalamiento era un solicitante de asilo que había viajado a Reino Unido en un barco. Esa mentira repetida en las redes sociales parece estar alimentando la violencia que comenzó frente a una mezquita de Southport el martes y se ha extendido por todo el país.

Rusia y Nigel Farage

Según el Daily Mirror, se cree que "la información errónea procede de un sitio web de noticias falsas vinculado a Rusia". Varias voces de la política británica han señalado al diputado populista Nigel Farage de azuzar las protestas al alimentar el bulo de que el ataque estaba relacionado con terrorismo.

De nada sirvió que los vecinos de Southport, entre ellos la madre de Elsie, pidieran el cese la violencia. Y así yan van dos noches de disturbios. En Londres, Hartlepool, Manchester y Aldershot ha habido manifestaciones improvisadas que han acabado con incendios de coches de policía, lanzamientos de botellas y enfrentamientos directos con los agentes de policía.

La protesta, bajo el título Enough is Enough (Basta ya), fue promovida por seguidores de la extrema derecha. Los asistentes lanzaron bengalas hacia las puertas de Downing Street, donde se encuentra la residencia del primer ministro británico, y hacia una estatua de Winston Churchill.

Detención durante la protesta en Londres por el apuñalamiento de Southport ARCHIVO

Coreaban frases como "detengan los barcos" o "salven a nuestros niños", mientras lanzaban botellas, latas y huevos contra los agentes, informa BBC News. La Policía Metropolitana de Londres precisó que en las protestas en la capital se arrestaron a numerosas personas (más de un centenar) por actos violentos, agresión a un trabajador sanitario y por intentar romper el cordón policial para acceder al área del Parlamento.

Sin embargo, los peores disturbios se vivieron en Hartlepool, ciudad al noreste de Inglaterra. Allí se vio a manifestantes de ultraderecha lanzando objetos contra los agentes de policía, golpeando sus escudos e incendiando uno de sus vehículos.

Algunos posaron para hacerse selfies con los restos del coche después de que los bomberos sofocaran las llamas, informa el Mirror. Entonando cánticos racistas, muchos llevaban la cara cubierta.

Los agentes cerraron un amplio tramo de Murray Street, una calle muy transitada de Hartlepool llena de restaurantes y tiendas. Al parecer, el Centro Comunitario Salaam resultó amenazado y la policía tuvo que trabajar para asegurar la zona.

Lo que de verdad se sabe del detenido

Flores en el sitio del apuñalamiento múltiple en Southport, Inglaterra. ADAM VAUGHAN / EFE

Todo a partir de un bulo. Lo único que la Policía de Merseyside ha confirmado es que el detenido es un joven de 17 años nacido en Cardiff (Gales) de padres ruandeses y vecino de la localidad de Banks (Lancashire). Ha sido acusado de los asesinatos de Bebe King, Elsie Dot Stancombe y Alice Dasilva Aguiar.

También se le han imputado diez cargos de intento de asesinato y posesión de un objeto punzante. El joven ha sido puesto en prisión preventiva y ha comparecido este jueves ante un tribunal de Liverpool.

Se llama Alex Rudakubana

Al tratarse de un menor de edad, su identidad no podía revelarse. Pero su nombre ha sido finalmente desvelada después de que un juez se pronunciara en contra de ocultar su identidad, según informa Sky News, que lo considera una decisión excepcional. Se llama Alex Rudakubana y cumplirá 18 años el próximo 7 de agosto.

Tras escuchar las alegaciones, el juez Andrew Menary KC se negó a dictar una orden para ocultar su identidad. El magistrado escuchó los argumentos jurídicos durante 20 minutos antes de decidir que se podía revelar la identidad de Rudakubana. "Es algo raro, pero está claro que al juez le han convencido los argumentos jurídicos", comenta Martin Brunt, corresponsal de sucesos de la cadena de televisión británica.

Anteriormente la fiscal adjunta del Servicio de la Fiscalía de la Corona de Mersey-Cheshire, Ursula Doyle recordó "a todos los interesados que el proceso penal contra el acusado está activo y que tiene derecho a un juicio justo. Es sumamente importante que no haya ningún tipo de informes, comentarios o intercambio de información en línea que pueda perjudicar de alguna manera estos procedimientos".