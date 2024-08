La gobernabilidad en Cataluña, más cerca: Illa, ante la semana crucial para ser president con el apoyo de ERC y Comuns

Cataluña vive una semana decisiva que presumiblemente terminará con el socialista Salvador Illa como nuevo president de la Generalitat. Una investidura que llegará después de que el pasado viernes las bases de ERC dieran finalmente luz verde el preacuerdo alcanzado con el PSC para convertir así al líder socialista en presidente de la Generalitat. Mismo pacto los socialistas ha conseguido con los Comuns. El siguiente paso a seguir será, ahora, la ronda de consultas, donde el presidente del Parlament, Josep Rull, se reunirá con todos los grupos de la Cámara después de que precisamente Illa le comunicase el pasado viernes que tenía los apoyos necesarios para presentarse a una investidura.

Pese a que lo previsto era que esa ronda se iniciara este lunes, lo cierto es que su inicio se ha retrasado al martes debido a "cuestiones de agenda" del grupo parlamentario de ERC según ha expresado el propio Parlament en un comunicado. Pese a ello, lo cierto es que desde el partido republicano han asegurado que aunque no podían acudir presencialmente, no tenían ningún inconveniente en que ese encuentro se realizara de forma telefónica.

Aun así, será finalmente este martes cuando Rull inicie sus consultas en el despacho de Audiencias a las 9.30 horas. Lo hará, primero, con los representantes de los partidos que han expresado finalmente su apoyo a Illa. De hecho, el primero en esa ronda de consultas será el propio socialista, al que seguirán los republicanos Josep Maria Jové y Marta Vilalta, a las 10.00 horas, y Jéssica Albiach, de los Comuns, a las 10.30. Tras ellos, será el turno entonces del resto de formaciones políticas.

Una vez se hayan terminado todos los encuentros, Rull comparecerá entonces para anunciar si se dan las condiciones necesarias para convocar una investidura. El miércoles se celebraría entonces una reunión de la Diputación Permanente que deberá convocar esa sesión, con lo que la votación para designar a Illa se pospondría finalmente hasta este jueves.

Pese a que el socialista asegura que cuenta con el apoyo de los 20 parlamentarios de ERC más los seis de los Comuns, lo cierto es que una diputada de esos veinte republicanos, Mar Besses, forma parte de Jovent Republicà, una organización juvenil que baraja votar no y que no tiene porque votar lo mismo que el resto del grupo, con lo que lo cierto es que el candidato del PSC podría no obtener finalmente la mayoría que necesita a pesar de haber llegado a un acuerdo con los de ERC.

Las bases de ERC avalaron el acuerdo

Fue el pasado viernes cuando la militancia de ERC avaló finalmente el pacto llevado a cabo entre su formación y los socialistas. De los 6.349 afiliados que participaron en esa consulta, el sí obtuvo 3.397 votos; el no, 2.847; y la abstención, 105. Con ello, los republicanos dieron finalmente luz verde al acuerdo, aunque con un ajustado 53,5% de los apoyos.

La militancia encaró, de hecho, la consulta dividida. Mientras buena parte de la ejecutiva de ERC, el Govern y alcaldes estaban a favor del preacuerdo, personas relevantes del partido como la diputada del Congreso, Pilar Vallugera; el conseller nacional, Joan Puig y los exdiputados Jordi Orobitg y Carles Castillo, se expresaron en contra. En el caso del expresidente de la formación, Oriol Junqueras, este señaló que "respetaba" el preacuerdo, pero evitó pronunciarse sobre el sentido de su voto.

Este 'pacto', que recibió el apoyo de los dirigentes de Esquerra y el beneplácito del Gobierno, llevaría a Cataluña a tener tanto mayor soberanía fiscal como más "avances sociales", pero hasta llegar a él se produjo un largo recorrido que ha marcado los caminos de ambas formaciones.

Un acuerdo ERC-PSC

Hace más de una semana Esquerra Republicana envío un 'ultimátum' al equipo negociador del PSC poder lograr un acuerdo antes de que se alcanzará el plazo que estableció el partido. En un artículo, dirigentes del partido como Marta Rovira, Josep Maria Jové, Marta Vilalta, Juli Fernández y Oriol López avisaban que "sin un paso adelante clave y decisivo hacia la soberanía fiscal, no habrá ningún acuerdo de investidura posible". Además, pedían que los socialistas demostraran "con hechos" que iban a cumplir las promesas y compromisos de las negociaciones con el PSOE para investir a Pedro Sánchez.

Al cabo de unas horas, el Govern de Cataluña anunciaba que durante los próximos tres años recibirá del Gobierno 1.520 millones de euros para trenes, becas e investigación, en cumplimiento de los acuerdos de investidura entre ERC y el PSOE. De este total, se detalló que casi 1.058 millones de euros serán para "poner el contador a cero" y saldar las deudas acumuladas desde 2016 con Rodalies.

Dos días después de este anuncio, ambas instituciones se volvían a encontrar para sellar un nuevo acuerdo pendiente: el traspaso de la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Pero mientras ocurría el acto formal entre la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el conseller de Drets Socials, Carles Campuzano, había habido previamente una reunión entre los mandatarios de España y Cataluña.

El president en funciones, Pere Aragonès, recibió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palau de la Generalitat en un encuentro "cordial" y de "normalidad institucional". El jefe del ejecutivo catalán aprovechó la ocasión para presionar a Sánchez para que "se moviera" hacia una financiación singular para Cataluña. A pesar de que desde Moncloa y el Govern se negase que durante la reunión se tratara el tema de la investidura, es cierto que la puesta en escena de los presidentes dejó entrever que se había allanado el camino hacia un acuerdo entre PSC y ERC.

La "aceleración" del pacto

La ejecutiva de ERC avaló el pasado lunes, 29 de julio, el preacuerdo con el PSC. EP

Tras la reunión entre Aragonès y Sánchez, los equipos negociadores de ERC y PSC se volvieron a sentar en la mesa de negociación para "acelerar" y definir el contenido del 'pacto'. Alejados de los focos, fue el momento en que reapareció la figura de Carles Puigdemont. Los de Junts, con menor probabilidad de conformar Govern se habían alejado de la atención mediática que, en esos momentos, protagonizaban los republicanos y los socialistas. Por ello, la semana pasada el expresident habló ante la militancia juntaire en el cuarto aniversario de la formación para confirmar que regresaría a Cataluña para el pleno de investidura.

Fue finalmente el pasado lunes cuando saltaba la noticia al saberse que la cúpula de ERC estaba reunida valorando el resultado de las negociaciones. La ejecutiva de Esquerra Republicana dio finalmente el visto bueno al preacuerdo alcanzado con el equipo negociador del PSC para investir al exministro de Sanidad. Tras valorar el documento durante más de diez horas y debatir sobre el contenido del mismo, la dirección del partido consideró cumplidas las exigencias respecto a la 'carpeta' de financiación para Cataluña.

Según expresó la portavoz de ERC, Raquel Sans, el documento incluía un "concierto económico" para que la comunidad tenga "la llave de la caja". Al hacerse público el contenido del preacuerdo, se vio que definitivamente se iba a impulsar una financiación singular para Cataluña, como también ayudas para proteger y promover el catalán reforzando el modelo de escuela catalana y fomentando el uso social de la lengua y, una solución al "conflicto político" entre la comunidad autonómica y España mediante el diálogo.

Por otro lado, el PSOE respaldó "plenamente" el preacuerdo y se comprometió a impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde sea necesario la intervención de las instituciones de carácter estatal, según informó a 20minutos fuentes del partido socialista. No obstante, han aparecido durante los últimos días voces de dentro del partido, encabezadas por el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, criticando el mismo.

Puigdemont, decidido a presentarse

Jordi Turull en el cuarto aniversario de la fundación de Junts. SERVIMEDIA

La investidura de Illa podría contar además con otro protagonista. El líder de Junts, Carles Puigdemont, sigue decidido a presentarse en Cataluña para tratar de impedir la investidura del socialista como ya ha anunciado en varias ocasiones. "Sé lo que debo hacer", expresó el líder independentista este sábado a través de una carta publicada en redes sociales en la aseguraba que el acuerdo PSC-ERC "hace que la detención sea una posibilidad real en muy pocos días".

"Así como ir al exilio fue una decisión política, volver del exilio también lo es", afirmaba Puigdemont en ese escrito. Su formación, asimismo, ha criticado abiertamente el acuerdo entre republicanos y socialistas, ya que consideran que "asume a la práctica el marco político que el PSC ha intentado fijar".

La formación acusó de hecho la semana pasada directamente al candidato socialista de haber sido siempre "el más favorable a la represión del independentismo, el menos comprometido con la lengua catalana" y el que no ha expresado "nunca ningún interés ni voluntad de influir dentro de su partido para acabar con el insostenible maltrato económico y nacional por parte del Estado". Por otro lado, el presidente de la Asamblea Nacional de Catalunya (ANC), Lluís Llach, había llamado asimismo a la militancia de ERC a votar en contra del preacuerdo.

El apoyo de los Comuns

La líder de los Comuns durante el Consell Nacional del partido. ACN

Por otro lado, el PSC ha amarrado también el apoyo de los seis escaños de los Comuns. La formación, encabezada por Jéssica Albiach, explicó la semana pasada que habían llegado a un preacuerdo con el que ambas agrupaciones se comprometían a impulsar vivienda social y a bloquear la construcción de la B-40 y el Hard Rock.

Durante la campaña electoral y posteriores negociaciones, los de Jéssica Albiach habían sido claros con sus exigencias: vivienda accesible, mejoras en sanidad y educación y una transición ecológica justa. Además, también habían fijado como condición no construir el macrocasino del Hard Rock en Cataluña. Unas condiciones que finalmente han aceptado los socialistas.

Desde la sede de la formación, Albiach anunció que el documento incluía aparcar la construcción del macroproyecto en Tarragona. "Nos dijeron que no era posible, pero lo hemos conseguido. El Hard Rock no se hará en Cataluña". Esta decisión llega acompañada de la eliminación de la reducción de la fiscalidad del juego prevista en la Ley 6/2014. Además, durante su intervención, Albiach dejó claro que es un pacto de investidura, no de entrada en el Govern.

Finalmente, fue el pasado miércoles cuando la ejecutiva del partido morado aprobó el acuerdo con 124 votos a favor y solo dos abstenciones, un pacto que ha terminado de sellarse finalmente este sábado en un acto que contó con las dos firmas simbólicas.