Marta Peñate lanza un comunicado tras ganar 'Supervivientes: All Stars': "Dejad de desprender tanto odio"

Marta Peñate fue una de las grandes protagonistas de Supervivientes: All Stars y el público la convirtió en la ganadora de esta edición. "Todavía no me lo creo. Lo que menos me esperaba era ganar Supervivientes. Cuando me dijeron que era ganadora no me lo creía, y menos porque Alejandro Nieto me parece un superviviente de la hostia", confesó hace unos días.

La exsuperviviente está adaptándose a su vida diaria en España y retomando su rutina. Después de un tiempo sin utilizar las redes sociales, la que fuera concursante de GH ha emitido un comunicado en su Instagram para agradecer todo el apoyo que recibió durante el concurso.

"Aún no he dicho nada porque cogí el móvil hoy y estoy con mi mamá y mi novio", ha empezado justificándose. "No sé por donde empezar porque no puedo llegar a expresar lo agradecida que estoy. Ojalá poder ir a casa de cada uno de vosotros y daros un beso enorme y agradecéroslo en persona", ha manifestado.

Comunicado de Marta Peñate tras ganar 'Supervivientes'. INSTAGRAM / @MARTAPENATEAMADOR

"Me importa más el apoyo que me habéis dado que el haber ganado. Que me hayáis entendido, que me compréis con mis subidas y con mis bajadas. Soy real, pese a quien le pese, y creo que eso me ha dado la victoria", ha revelado la influencer.

Además de agradecer a sus fans, también ha aprovechado la ocasión para dedicarle un mensaje a los haters: "Ojalá que la vida os sonría para que dejéis de desprender tanto odio. Nadie dice que no critiquéis, no se puede gustar a todo el mundo, las críticas constructivas son bien recibidas, pero las destructivas las tiro a la basura".

Cabe mencionar que, por el momento, los planes de la ganadora son descansar y disfrutar del tiempo con sus seres queridos. Sin embargo, Marta Peñate confesó que no va a volver a participar en ningún otro reality, este fue el último.