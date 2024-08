El domingo 28 de julio el Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) erigió en ganador de las elecciones presidenciales venezolanas a Nicolás Maduro, en base al 80% de las actas escrutadas, que cuatro días después todavía no ha publicado. El organismo otorgó a Maduro el 51% de los sufragios, por el 44,2% del principal opositor, Edmundo González.

La sospecha de fraude sigue planeando sobre el proceso electoral en Venezuela, con las actas en el epicentro de la polémica, y en boca de todo líder internacional.

Las actas de escrutinio son aquellos documentos oficiales que emite una máquina en cada mesa electoral al cierre de las urnas, con el conteo de los resultados finales, voto a voto, y que después se envían digitalmente al organismo encargado de la organización de los comicios, el CNE. También se pueden imprimir en cada mesa electoral para entregarse a los testigos que las soliciten in situ: normalmente las formaciones que se presentan a las elecciones y observadores independientes.

Lo que la oposición, dentro del país, como buena parte de la comunidad internacional, reclaman desde el primer momento es que el CNE haga públicas la totalidad de las actas electorales, para que puedan ser cotejadas por organismos independientes y se refleje la realidad del voto.

Las actas de la oposición

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, está convencida de que Maduro quiere sostenerse en el poder sobre un fraude electoral.

Machado presentó el martes un informe del resultado de las elecciones, por el momento sin verificación internacional, realizado a partir de las actas recogidas por sus testigos (90.000 testigos en 30.000 mesas electorales alrededor de todo el país, según la BBC), que darían como ganador de las elecciones a su candidato, Edmundo González Urrutia.

Según dicho informe, con el 80% del escrutinio (24.500 actas), Edmundo González Urrutia habría obtenido el 67% de los sufragios (7 millones), mientras que Nicolás Maduro obtendría solo el 30% (3,2 millones).

En base al informe de Machado, Estados Unidos ya ha anunciado que reconoce al candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, como el ganador de las elecciones presidenciales, al aseverar que "las pruebas irrefutables de las actas" muestran que "derrotó a Nicolás Maduro con millones de votos".

La Casa Blanca plantea que o bien Maduro sabe que los resultados son que González es el ganador y no quiere presentar las actas oficiales íntegras, o sabe que González ganó y necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación, según han afirmado en las últimas horas.

El Centro Carter: ocultar las actas es una "violación"

Por su parte, el Centro Carter, la principal organización mundial en verificación de procesos electorales, dice en su informe que el proceso venezolano no puede considerarse democrático.

El Centro Carter tuvo que retrasar su informe, a la espera de unas actas que no han podido ver y por eso aseguran que las elecciones carecen de la integridad suficiente e incumplen los estándares internacionales. No han podido verificar los resultados declarados por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Que no se hayan anunciado los resultados desglosados mesa a mesa, lo califican como "una grave violación de los principios electorales".

Todo proceso electoral democrático exige un escrutinio transparente con el conteo de votos, reflejado en las actas, y revisados por organizaciones independientes.

Los estados americanos, divididos

El G7, que agrupa a las siete principales economías mundiales, sacó este miércoles un comunicado que instaba al Gobierno venezolano a publicar "los resultados electorales detallados con total transparencia".

No pudo hacer lo mismo la Organización de Estados Americanos (OEA), que no pudo aprobar la resolución que instaba al Consejo Nacional Electoral a realizar una verificación integral de los resultados en presencia de observadores independientes por una frase del documento que aludía a la oposición venezolana. Por ella varios países se abstuvieron e impidieron la mayoría absoluta necesaria para aprobar la resolución.

Nicolás Maduro se ha preguntado en las últimas horas cuántos países del mundo publican los resultados, voto a voto y mesa a mesa. Mientras tanto, la página web oficial del CNE sigue caída, dice el gobierno de Maduro que fruto de un hackeo. Además, Maduro acudió el miércoles al Tribunal Supremo de su país para pedir que sea la Justicia venezolana la que "se aboque a dirimir este ataque contra el proceso electoral", el "intento de golpe de Estado" y que "aclare todo lo que haya que aclarar".

Maduro ha indicado que se someterá a la justicia y espera que el Supremo "coteje todos los elementos de prueba, y certifique, haciendo un peritaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio". Asimismo, ha afirmado que su formación, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), está dispuesto a presentar el 100% de las actas que están en sus manos.

En las calles de las principales ciudades venezolanas, mientras tanto, los ciudadanos siguen intentando hacer respetar su voto. Las protestas contra el chavismo se han saldado con disturbios y represión que han dejado, al menos, once manifestantes muertos y más de 1.200 detenidos.