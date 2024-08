Rovira asegura que tienen "un plan B" para aprobar la financiación singular si no tienen mayoría en el Congreso

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha revelado que tienen "un plan B" que cuenta con el apoyo del PSOE para aprobar la financiación singular de Cataluña en caso de que no obtengan las mayorías necesarias en el Congreso de los Diputados para llevar a cabo las modificaciones legislativas. Aunque no ha querido avanzar más detalles, ha explicado que la aprobación del nuevo modelo de financiación no dependería de los apoyos, sino que estaría en manos del Gobierno de Pedro Sánchez. "Hay alternativas legales, desde el gobierno se pueden tomar determinadas decisiones", ha añadido.

En una entrevista en Catalunya Ràdio, también ha defendido el preacuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat a cambio de soberanía fiscal, promoción y protección de la lengua catalana y una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, además del aval del PSOE, del que ha dicho que aceptó por escrito "el cumplimiento del acuerdo y que intervinieran los verificadores internacionales".

En el caso de que se incumpla, la máxima dirigente de los republicanos ha dejado claro que su formación dejará de apoyar al Gobierno socialista en Madrid. "Los acuerdos se hacen para cumplirse, y eso nosotros lo tenemos muy claro. Y creo que también que tenemos fuerza para hacer cumplir este acuerdo, porque si no se cumple, dejaremos de apoyar al gobierno de Pedro Sánchez", ha avisado.

Desconfianza de las bases

Rovira también ha admitido que entiende que es un acuerdo que "cuesta digerir" entre los republicanos, pero se ha mostrado convencida en la "madurez política" del partido. En esta línea, se ha referido a la posibilidad de que algún diputado de ERC, como la representante del Jovent Republicà, Mar Basses, vote en contra del acuerdo en el caso de que la militancia finalmente lo avale, asegurando que no contempla este escenario.

Respecto a la entrada de su formación en el Govern, ha dejado claro que en ningún momento se han pactado cargos y ha insistido en que se trata de un acuerdo de investidura. "Antes el PSC tiene que demostrarnos que cumple con estos acuerdos y antes queremos ver un PSC muy diferente del que hemos visto en los últimos años", ha dicho, para añadir que la tarea del partido en la próxima legislatura es "hacer oposición dura y radical".

Cree que Puigdemont no debe dejarse detener

Ante la posibilidad de que Carles Puigdemont vuelva a Cataluña para asistir a un hipotético pleno de investidura de Illa, la dirigente de ERC ha señalado que cree que el expresidente catalán "no se tendría que dejar detener". "¿Qué sentido político tiene que lo detengan después de luchar tanto desde el exilio para que la detención no se produjera?", ha preguntado Rovira.

Asimismo, ha indicado que le gustaría que Puigdemont "vuelva en libertad", aunque ha remarcado que respetará la decisión del líder de Junts.