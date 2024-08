La comunidad internacional presiona a Maduro para que publique las actas mientras militariza el país y ataca a la oposición

La situación en Venezuela se tensa más y más con el paso de las horas, y confrontan de manera muy flagrante las posiciones del chavismo y de la oposición, que además sigue encontrando el apoyo de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. De hecho, esta ha ido elevando el tono contra Nicolás Maduro; él, mientras, se erige como presidente electo pese a las acusaciones de fraude y se resiste a publicar las actas de los comicios aunque en un primer momento dijo que lo haría. De momento, no se ve salida clara a este estancamiento político en un país sumido en una profundísima crisis desde hace décadas.

El movimiento más claro de la oposición a Maduro ha venido desde el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien ha pedido este miércoles al Tribunal Penal Internacional (TPI) que emita una orden de detención contra el presidente venezolano. Le acusa de "premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior", en lo que se refiere a la represión en las manifestaciones de quienes protestan por el posible fraude electoral. "Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte del Tribunal Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro. Es hora de la justicia", expuso Almagro.

En cambio, la OEA no fue capaz de sacar adelante una resolución para forzar al chavismo a publicar las famosas actas, con abstenciones en la votación tan llamativas como las de Brasil o Colombia. Además, México no participó en la votación, por lo que la decisión no pudo salir adelante. El Gobierno colombiano considera que la OEA "no es el marco" para tratar la situación de Venezuela. Argentina, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Surinam sí respaldaron la idea, y se llevaron el agradecimiento del candidato opositor, Edmundo González.

El bloque antiMaduro en América Latina es claro, y es que además el peso sobre el régimen llega también desde Estados Unidos. Así, el subsecretario de asuntos del hemisferio occidental del Departamento de Estado estadounidense, Brian Nichols, aseguró ante la OEA que para ellos González "es el ganador de las elecciones" porque hay, dijo, "pruebas irrefutables" de ello. "El Consejo Nacional Electoral, controlado por Maduro, le declaró ganador de las elecciones sin publicar ningún dato detallado ni los recuentos a nivel de mesa electoral. Los resultados parciales que anunció el CNE del 80 por ciento fue en contra de los sondeos anteriores a las elecciones, al cierre y los numerosos recuentos elaborados por expertos y observadores", desarrolló Nichols.

En este sentido, el llamamiento volvió a ser el mismo que se hizo ya tras la noche electoral. EEUU censura que el régimen chavista "no ha mostrado datos de ese tipo ni pruebas, a pesar de su propia promesa de hacerlo", mientras que "el plazo para hacerlo, según la ley venezolana, ha vencido". "La respuesta parece ser muy clara: o saben que los resultados son que González es el ganador y no quieren presentarlos, o saben que González ganó y Maduro necesita preparar documentos falsificados para respaldar su afirmación".

El papel de Estados Unidos

"Maduro y sus representantes deben reconocer a Edmundo como ganador de las elecciones presidenciales, el mundo debe reconocer también la victoria electoral de González. Aquellos que no lo hagan estarán facilitando el masivo intento de fraude de Maduro y su falta de respeto del Estado de derecho y de los principios democráticos", concluyó, antes de terminar de respaldar sus posiciones con el hecho de que la comunidad internacional está a favor de la oposición venezolana.

Mientras, las actas siguen sin publicarse y la comunidad internacional pide cuentas al régimen, cada vez con más ahínco. Venezuela, con todo, vive un momento de clara militarización tras los comicios, y la Fiscalía eleva a más de 1.000 los detenidos durante las protestas poselectorales. Asimismo, la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado -que no pudo ser candidata-, ha denunciado detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y asesinatos en las últimas 48 horas, con la suma ya de seis muertos. "El régimen es implacable", lamentó.

Mientras, el propio Nicolás Maduro toma sus pasos. El presidente del país apuntó en rueda de prensa en la noche del miércoles que el informe del Centro Carter, especializado en la observación de elecciones, y que apuntó que los comicios "no pueden considerarse democráticos" lleva escrito, según él, "desde hace un mes" por lo que carece de credibilidad. "El Centro Carter tiene dos historias, una con el presidente Jimmy Carter y ahora con esta gente que la lleva que son del Departamento de Estado y trabajan en la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional). Todos los que vinieron del Centro Carter traían el informe ya escrito desde hace un mes", esgrimió Maduro.

Protestas Venezuela Agencia EFE | EFE

El todavía líder chavista lanzó varias preguntas al aire durante su comparecencia, y se cuestionó "cuántos comunicados sacaron los gobiernos del mundo" tras la victoria de Biden frente a Trump en 2020: "¿Cuántos pidieron que se revisaran todas las mesas de votación en Estados Unidos? ¿El Gobierno de Londres? ¿El Alto Comisionado de DDHH? Y Trump se quedó con su grito de fraude", aseveró. Todo ese resumen, terminó Maduro, es la prueba de que EEUU "quiere intervenir en Venezuela" para darle el poder a la oposición, a la que él califica de "golpista".

En ese escenario, Nicolás Maduro decidió presentar un recurso de amparo ante la sala electoral del Tribunal Supremo y espera, sostuvo, que el propio tribunal "coteje todos los elementos de prueba, y certifique, haciendo un peitaje del altísimo nivel técnico, los resultados electorales de las elecciones del 28 de julio". Es la manera, concluyó, que tiene el chavismo de enfrentarse a lo que califica como "un intento de golpe de Estado", pero al mismo tiempo considera que tienen que publicarse "las actas de todos los candidatos" por lo que llama a sus rivales a revelar también las suyas. Los datos no cuadran: la oposición asegura que González ganó las elecciones con casi un 70% de las papeletas mientras que el chavismo da por ganador a Maduro con un 51% de los votos.