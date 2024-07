Logan Sampedro, sobre su relación con Sofía Suescun: "Somos amigos, no haría el amor con ella"

Durante la fiesta de Supervivientes All Stars Logan Sampedro habló de algunos temas referentes a su vida amorosa. Entre ellos, su relación con Sofía Suescun.

El asturiano habló sin tapujos sobre la amistad que ambos mantienen: "Sofía no me gusta, pero me cae muy bien y somos amigos". Además, añadió que se convirtió en un "pilar fundamental" durante su paso por el reality show.

Asimismo, el exconcursante del programa se mostró muy tajante cuando le hicieron una pregunta algo más picante. El reportero le preguntó si haría el amor con su expareja, a lo que respondió: "No, porque tengo novia y Sofía tiene novio, ese es uno de los motivos".

Posteriormente, el joven también habló de su actual pareja, la cual apareció por primera vez en la final de Supervivientes. "Es la definitiva", alegó sobre ella.

Para finalizar con su intervención, Logan Sampedro tuvo unas bonitas palabras hacia el novio de Sofía Suescun, Kiko Jiménez: "Me cae bien, pero no lo conozco suficiente, aunque Sofía me ha hablado muy bien de él, tengo ganas de conocerle".