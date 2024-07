Carla Barber responde a una acusación sobre la venta de sus productos: "Yo jamás me aprovecharía de nadie"

La conocida cirujana estética Carla Barber se ha visto envuelta en una polémica tras ser acusada de "aprovecharse" de sus clientes. Una seguidora la criticó en un vídeo por la diferencia de precio entre un protector solar vendido en Estados Unidos y en España.

"Muy buena pinta, pero hay que pensar que en realidad este protector vale 54 dólares, precio por debajo de 75 euros que vendes en tu web... es como aprovecharse un poco de la gente" ha señalado la usuaria en un vídeo donde la influencer publicó una recomendación de productos.

La exconcursante de Supervivientes no tardó en contestar a estas críticas y señaló que el precio del producto no es el mismo en España que en Estados Unidos: "Es igual que Zara, que es más caro en EEUU que aquí. Yo jamás me aprovecharía de nadie".

Varios de los seguidores de la doctora rápidamente la defendieron, indicando que también hay que contar los gastos de envío para el producto en cuestión. "Hay que contar la distribución a España, naviera... Además del cambio euro a dólar", indico un usuario.

Debido a esto, la controversia continuó en el mismo hilo de comentarios con algunos usuarios también cuestionando la transparencia de los negocios en el ámbito estético.