La hija de Arantxa del Sol arremete contra Ángel Cristo y su novia: "No os perdonaré nunca el daño a mi familia"

El culebrón protagonizado por el triángulo Ana Herminia-Arantxa del Sol-Finito de Córdoba no cesa.

La hija de la exmiss y del torero, Lucía Serrano, ha usado las redes sociales para publicar varios largos textos en los que arremete contra Ángel Cristo y su novia, Ana Herminia, después de que esta apareciera en la última edición del programa ¡De Viernes! hablando, una vez más, de sus padres.

Herminia se refirió en el plató de ese espacio a la presunta relación que mantuvo con Finito de Córdoba cuando ya era novio de Arantxa. Y lo enamorada que estuvo del torero, lo que, incluso, la llevó a recibir atención sicológica cuando terminaron.

"Ojalá vuestras hijas nunca se vean en una situación tan asquerosa y repugnante como la que estamos viviendo mi hermano pequeño y yo. Ojalá no tengan que sufrir en un futuro por vuestras ansias de fama, si es que no lo están haciendo ya. No soy madre, ni necesito serlo para saber que los que más sufren estas barbaridades desgraciadamente son los hijos. El daño que le habéis hecho a mi familia, no lo voy a perdonar. Querer romper una familia me parece de las peores cosas que existen en esta vida".

Lucía hace una encendida defensa de la familia, que para ella es el mejor regalo de todos los posibles, algo sagrado e intocable. También unión, refugio y paz, así como respeto y el regalo más preciado de Dios.

Ana Herminia Illas, en el plató de '¡De viernes!'. TELECINCO

La joven rechaza que Ana Herminia formara parte de su entorno, aunque sí dice que la conoció cuando ella tenía 18 años y estudiaba en Madrid.

"Esta señora ha ido a manipular y a hacer daño. Se ha llenado la boca de barbaridades (...) No me has conocido cuando tenía 4 años, sino cuando tenía 18. Antes de eso no sabía de su existencia. Tú jamás has estado presente en mi familia, que te quede claro".

Aunque se desconoce si en algún momento acercarán posturas, el público de Supervivientes vaticina que no. "Yo creo en la justicia y creo que Dios lo pone todo en su sitio. Y, que Dios me perdone, porque yo a vosotros no seré capaz de perdonaros nunca (...) Y desde luego que a mí no me van a tapar la boca. Les deseo que encuentren la felicidad lejos de mi familia".