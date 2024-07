La escapada de María José Suárez en medio de la polémica con Álvaro Muñoz Escassi: amigos, comidas y visitas a monumentos

María José Suárez está aprovechando al máximo su verano, aunque a su vez esté siendo uno de los más complicados debido a la polémica en la que se ha visto envuelta tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

La modelo está contando con el apoyo incondicional de su familia y amigos para superar este bache sentimental. Si bien hace unos días estuvo en la playa con su hijo Elías, donde ambos disfrutaron del sol, la playa y la arena, ahora la sevillana ha hecho una nueva maleta dejando los bikinis en el cajón para irse de escapada con su grupo de amigos.

Acompañada por Eva González, Rocío Martín y Rubén Bejarano, el grupo ha escogido como destino vacacional Milán. Allí han acudido a una exposición organizada por la firma de moda Dolce & Gabbana y han aprovechado para visitar la ciudad y hacer turismo.

"Nos debíamos este viaje y estoy feliz de compartir tantas cosas con vosotras. Os amo", es el texto que ha compartido Rubén Bejarano en sus historias de Instagram acompañado de una foto donde se les puede ver a los cuatro muy sonrientes y disfrutando del evento.

Rocío Martín Berrocal, Rubén Bejarano, Eva González y María José Suárez en un evento de Dolce y Gabanna en Milán. RUBENBEJARANO / INSTAGRAM

Una imagen que María José Suárez ha republicado en su perfil, además de otras instantáneas donde se les puede ver comiendo en una terraza con vistas a la Galería de Víctor Manuel II y visitando la Catedral de Milán.

María José Suárez posando con la Catedral de Milán de fondo. MARIAJOSESUAREZOFICIAL / INSTAGRAM

El grupo comiendo en una terraza con vistas a la Galería de Víctor Manuel II. MARIAJOSESUAREZOFICIAL / INSTAGRAM

Este viaje es una muestra más de que María José Suárez quiere mantenerse al margen de lo posible de la polémica en la que se ha visto envuelta tras su ruptura con Álvaro Muñoz Escassi.

Además, la modelo le habría hecho una petición desesperada a sus amigas en relación con el tema. "Acabo de hablar con una de sus íntimas amigas y nos dice que toda esta historia no la está llevando nada bien María José y que se está intentando mantener al margen", contó Arnau Martínez en Espejo Público.

Según el periodista: "María José ha pedido a sus íntimas amigas que no le cuenten nada de Escassi. Que no le cuenten nada de Hiba y nada de Valeri". Con ello, dio a entender que, con esta petición, la modelo desea no saber absolutamente nada de los nuevos vaivenes amorosos de su ex.