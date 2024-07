El PP responde al "no balance" de Pedro Sánchez: "El curso político acaba con más cesiones, desigualdad y corrupción"

Frente al triunfalismo que ha desprendido el presidente del Gobierno en el cierre del curso político, los líderes de la oposición han vertido un baño de "realidad" sobre Pedro Sánchez, al que piden que se marche y convoque elecciones. "Sánchez ha hecho un no balance porque está ante un no Gobierno; está al frente de una plataforma de intereses personalistas para mantenerse al poder con el precio de la desigualdad", ha señalado la secretaria general del PP, Cuca Gamarra. A su entender, los españoles están "ante un curso político que termina con más cesiones, más desigualdad y más corrupción síntomas del ocaso de un Gobierno del fin de ciclo en el que se encuentra Pedro Sánchez, por mucho que él se resista a admitirlo".

La número dos de Alberto Núñez Feijóo ha incidido más en lo que cree que no ha mencionado el socialista en su intervención que en lo que ha podido decir. Desde los datos económicos que según Gamarra constatan que "España no va como una moto", a la ausencia de explicaciones sobre las investigaciones a su Gobierno y a su entorno familiar o el detalle del preacuerdo al que ha llegado con ERC a cambio de investir a Salvador Illa. "En su no balance no ha podido dar explicaciones ante los escándalos judiciales que le acusan, tampoco ha abordado la inoperancia de un Ejecutivo que está bloqueado y que semana tras semana pierde las votaciones en el Congreso; no ha hablado del enorme deterioro que él mismo está provocando en las instituciones del Estado y en las arcas del Estado con sus cesiones sin fin al separatismo".

Precisamente es en la última cesión en donde la secretara general se ha detenido. Según Gamarra, el preacuerdo entre PSC y ERC para que Cataluña disfrute de un concierto económico es "un intento de reventar el sistema de financiación común con el único fin de la ambición de poder" de Sánchez. "N o hay menos socialista y progresista que intentar romper la caja común, pactado entre todos los españoles". Tal es su convencimiento de que este es el último pago personal para estar en el poder que auguran riñas internas tanto en las filas socialistas como en las independentistas. Por un lado, Gamarra ha instado a Sánchez a someter el preacuerdo con ERC a sus bases: "Cada vez está más solo". También ha subido la presión sobre aquellas voces socialistas críticas con su líder: "Les decimos a esos que alzan la voz en el PSOE, en público o privado, que no es suficiente: que no lo voten cuando llegue al Congreso, ahí está la defensa de lo común".

Por otro lado, hurgan en las posibles dudas internas que pueda haber en las bases de ERC ya que este viernes votan el preacuerdo. "Sánchez consiguió su investidura a cambio de la impunidad de una casta política a través de la ley de amnistía. Una ley en la que hoy se puede constatar que o bien a Junts le engañaron o se dejó engañar porque le dijimos que no iba a ser posible que se pudieran librar del Estado de Derecho. Ahora Sánchez pretende la investidura de Illa a cambio de la igualdad de los españoles en el acceso a los servicios públicos y pretende reventando la caja común. Del mismo modo que en su investidura engañó a Junts, que no tenga duda ERC que los va a engañar a ellos porque esto tampoco será posible".

Una vez abordada la supuesta corrupción que acecha al Gobierno y al entorno del presidente así como sus cesiones al independentismo, Gamarra ha tirado de la principal mantra del PP: la economía de la que este miércoles Sánchez ha presumido al asegurar que "va como un tiro". A lo que la secretaria ha replicado, con datos, que España "no va bien". "Las familias españolas tienen más dificultades para llegar a fin de mes, el 6,4 de las personas no se pueden permitir una comida de pollo, carne o pescado al menos dos días; el 22,7 de los hogares no pueden permitirse mantener los hogares a una temperatura adecuada y un tercio no puede salir de vacaciones ni una semana; el 37,1% no tiene capacidad para afrontar imprevistos y el 26,5% de la población, en riesgo de pobreza".

Por su parte, el PP ha sacado a relucir la gestión territorial, ya que son ellos quienes gobiernan o cogobiernan en 13 autonomías. "Mientras [Sánchez] se sirve de sus pactos independistas para dividir, el PP gobierna las comunidades para unir". Por ello, Gamarra ha rechazado —como lo ha hecho antes el presidente— recibir lecciones del contrario: "Ni en materia de igualdad, de solidaridad ni de regeneración democrática a la vista de cómo le acorrala la corrupción". Más aún de quien "solo busca el acuerdo de quienes depende" y ni siquiera convoca la Conferencia de Presidentes que tanto han reclamado los barones territoriales hasta el punto de llevar el recurso hasta el Tribunal Supremo que ya ha aceptado la solicitud.