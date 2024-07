¿Quién ha matado a Haniya? ¿Qué hacía en Teherán? Lo que se sabe y lo que no de la muerte del líder político de Hamás

El grupo islamista palestino Hamás anunció esta madrugada el asesinato de su líder político, Ismail Haniya. Ha ocurrido en un bombardeo sobre su residencia en Teherán, la capital de Irán, a donde había viajado para participar en la ceremonia de investidura del nuevo presidente del país.

Todas las miradas señalan a Israel, que había prometido matar a Haniya y a otros dirigentes de la organización palestina, pero sus autoridades no han ratificado la autoría ni el fallecimiento. Ningún portavoz militar u oficial israelí ha querido comentar lo sucedido, informa The Times of Israel. Hamás habla de "traicionero ataque sionista" y ha prometido que su muerte "no quedará impune".

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (IRGC) sí ha confirmado la muerte de Haniya en el ataque, en el que también ha perdido la vida uno de sus guardaespaldas. El presidente de Palestina, Mahmud Abas, ha condenado "enérgicamente" el asesinato.

"Eliminado" A pesar de la falta de confirmación oficial por parte de las autoridades de Israel, la oficina de prensa del gobierno de Netanyahu publicó en su página de Facebook una foto de Ismail Haniya con la leyenda "Eliminado" escrita sobre su cabeza, informa Al Jazeera. "Eliminado: Ismail Haniyeh, el líder de más alto rango de Hamás, ha muerto en un ataque preciso en Teherán, Irán", decía el post de Facebook. El mensaje fue visible durante más de una hora y eliminado en la mañana de este miércoles.

Una residencia de veteranos militares

Haniya y uno de sus guardaespaldas murieron tras ser alcanzado el edificio en el que se alojaban, según el comunicado emitido por el grupo que gobierna Gaza. El líder de Hamás se encontraba en Teherán para asistir a la ceremonia de investidura del nuevo presidente iraní, Masoud Pezeshkian, que tuvo lugar este martes.

Irán no dio más detalles sobre cómo fue asesinado Haniya. La IRGC dijo que el ataque estaba siendo investigado. "A primera hora de esta mañana, la residencia de Ismail Haniya en Teherán ha sido atacada, lo que ha provocado su martirio y el de uno de sus guardaespaldas. La causa se está investigando y se anunciará en breve", explicó en otro comunicado.

Lo que se sabe es que el líder de Hamás murió cuando un "proyectil guiado desde el aire" alcanzó una residencia especial para veteranos militares en el norte de Teherán, en la que se alojaba, hacia las 2 de la madrugada.

El funeral de Haniya se celebrará en Teherán este jueves a las 8 de la mañana. Luego, sus restos mortales serán trasladado a Doha, capital de Catar, para ser enterrados allí el viernes.

La temida escalada bélica puede llegar

El ala militar de Hamás ha afirmado que el asesinato de Haniya "lleva la batalla a nuevas dimensiones y tendrá importantes repercusiones en toda la región". En un comunicado dijo que Israel "cometió un error de cálculo al ampliar el círculo de la agresión". En declaraciones a AP, un portavoz de Hamás, aseguró que la pérdida de Haniya no afectará al grupo, afirmando que había salido fortalecido tras crisis pasadas y asesinatos de sus líderes.

"Consideramos su venganza como nuestro deber", declaró el líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jamenei, en un comunicado publicado en su página web oficial. Dijo que Israel había "preparado un duro castigo para sí mismo" al matar a "un querido huésped en nuestra casa".

El asesinato de Haniya podría llevar a Hamás a abandonar las negociaciones para un alto el fuego y un acuerdo de liberación de rehenes en la guerra de Gaza, que dura ya 10 meses. Según los mediadores estadounidenses, la negociación estaba progresando. El primer ministro de Catar, que ha actuado como mediador, duda ya de que las negociaciones tengan posibilidades de éxito tras la muerte de Haniya.

Además, el atentado podría exacerbar las tensiones, ya crecientes, entre Israel y Hizbulá, que los diplomáticos internacionales estaban tratando de contener tras un ataque con cohetes el fin de semana en el que murieron 12 jóvenes en los Altos del Golán, controlados por Israel.

Porque el de Haniya es el segundo asesinato de alto nivel atribuido a Israel en cuestión de horas. El martes por la noche, un ataque sobre Beitut, capital de Líbano, mató a un alto mando de Hizbulá. El grupo islámico dijo que seguía buscando el cuerpo de Fouad Shukur entre los escombros del edificio que fue alcanzado en un suburbio de Beirut, donde murieron dos mujeres y dos niños, según el Ministerio de Sanidad libanés.