García-Page, la voz más crítica del PSOE con la política estatal de Sánchez que ahora suma un nuevo capítulo de encontronazos

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, es una de las voces más críticas dentro del Partido Socialista. Siempre firme en su oposición al acercamiento de Ferraz con el independentismo y en su día partidario del liderazgo de Susana Díaz, representa un 'negro sobre blanco' dentro de la senda adoptada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El PSOE ha firmado en los últimos años concesiones a partidos separatistas a cambio de una luz verde en el Congreso que facilite la aprobación de nuevas leyes, la investidura del propio jefe del Ejecutivo y, ahora, la presidencia de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña.

Un nuevo capítulo en la lista de rifirrafes entre ambos mandatarios ha quedado escrito este miércoles, esta vez después de que los socialistas hayan alcanzado un preacuerdo con ERC para un "concierto económico solidario" en Cataluña. Un pacto que ha levantado asperezas en las filas socialistas, en especial con Page, y que esta vez ha recibido incluso la respuesta del presidente. Este último encontronazo se suma a una larga lista de choques entre el Palacio de Fuensalida y la Moncloa que en solo un año han sido muy frecuentes.

La financiación singular

El dirigente regional ha cargado este miércoles contra el preacuerdo del PSC con ERC que incluye la salida de Cataluña del régimen común de financiación de las comunidades autónomas y una mayor soberanía fiscal para esta región. Page ha valorado que "este planteamiento no va a salir adelante en el Congreso" y ha tildado el pacto de "obsceno" y "bochornoso": "Es el ejemplo de egoísmo y de desprecio a otros territorios de España más grande que he visto en muchísimo tiempo".

El dirigente regional ha atacado directamente al PSOE, al que ha acusado de "promover y amparar la desigualdad". "El problema no está en ERC, el problema está en quien deja de lado su propio programa político, su código ideológico y sus convicciones. [El pacto] representa lo contrario a los valores que defienden los partidos de izquierdas", ha reprochado.

El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha cargado contra el preacuerdo del PSC con ERC El presidente de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en la región, Emiliano García-Page, ha cargado contra el preacuerdo del PSC con ERC

Sánchez ha respondido a las críticas de Page minimizando su reacción con una sola frase: "La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno de España". En esta línea, el jefe del Ejecutivo ha defendido el preacuerdo, calificándolo de "magnífico": "Yo estoy muy contento, estoy muy feliz, reclamo el respeto y el reconocimiento a ERC. Me parece muy importante que un partido independentista se comprometa con la solidaridad interterritorial".

Sánchez responde a las críticas de Page por el acuerdo con ERC: "La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno" Sánchez responde a las críticas de Page por el acuerdo con ERC: "La noticia sería que hiciera una rueda de prensa apoyando al Gobierno"

La ley de amnistía

"La vulneración de la igualdad entre todos los españoles" ha sido el principal argumento esgrimido por García-Page para mostrar su profundo rechazo a la ley de amnistía, que califica de "chantaje". La norma, que ya ha sido aprobada en Cortes, perdona delitos relacionados con el procés y podría propiciar el regreso a España del expresident fugado, Carles Puigdemont. Es la medida estrella que los siete diputados de Junts per Catalunya exigieron a Sánchez para facilitar su investidura tras las elecciones del 23 de julio del año pasado.

El dirigente autonómico ya criticó, desde que se puso sobre la mesa la propuesta, que la amnistía "vulnera el principio de igualdad ante la ley" y "choca con la Constitución". Además, mantuvo que acceder a esta petición como contraprestación a la constitución de la Mesa del Congreso significaba "darle el mando a distancia del Gobierno a Puigdemont". Las quejas a la amnistía han sido permanentes por parte de Castilla-La Mancha, que incluso cargó contra la pregunta que la dirección nacional formuló para respaldar el pacto con Junts. Como colofón en esta ofensiva, la región ha anunciado que presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El presidente regional, Emiliano García-Page, durante el debate de investidura. Carmen Toldos / EP

Ferraz no ha querido abrir una guerra con Page sobre este asunto, aunque sí destacaron las declaraciones del secretario del Área Institucional del partido, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en marzo aseguró que las críticas de Page esconden la intención de "buscar el aplauso fácil de un sector que lo tendrá en consideración", y que su postura es "marginal dentro del partido". Estas palabras las pronunció como respuesta a las afirmaciones del presidente castellanomanchego de que la amnistía "pone de rodillas la Constitución".

La cesión de competencias migratorias a Junts

PSOE y Junts pactaron a principios de este año la "delegación integral de las competencias de inmigración" a la Generalitat, un acuerdo que requeriría de la aprobación de una ley orgánica en la Cámara baja y que aún no se ha aterrizado ante las distintas lecturas que ambas formaciones han hecho del mismo acuerdo. Sánchez puso el cerco en las políticas de integración como educación o vivienda y obvió el control fronterizo.

Pese a quedar en el aire, García-Page mostró su firme opinión respecto a este asunto, afirmando que "no tendría nada de progresista", y puso al mismo nivel ideológico a la formación de Puigdemont y a la de Santiago Abascal: "Si las competencias las pidiera Vox, todo el mundo se rasgaría las vestiduras". De hecho, aseveró que los posconvergentes son "supremacistas, cuando no xenófobos".

El verificador internacional

PSOE y Junts escogieron y nombraron al salvadoreño Francisco Galindo Vélez como "coordinador del mecanismo internacional" o verificador en las reuniones bilaterales entre ambos partidos. Así se constató en el documento de investidura que ambas formaciones firmaron. Esta decisión desató las críticas en el PP, Vox... y también en el PSOE de Castilla-La Mancha.

Pedro Sánchez, Francisco Galindo y Carles Puigdemont. Getty Images

García-Page calificó esta figura de supervisión como una "parodia". "Todas las administraciones e instituciones del Estado tienen que dejar claro de antemano que no nos vincula y no nos sentimos, como instituciones, representadas ni dependientes de lo que un embajador del extranjero, por muy respetable que sea, pueda opinar, decir, sugerir o proponer", argumentó entonces.

El fondo de infrafinanciación

En enero de este año, un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) constató que existía una infrafinanciación anual en los territorios de Andalucía, Comunidad Valenciana, Murcia y Castilla-La Mancha -solo este último gobernado por el PSOE-. Estas regiones acordaron crear un fondo de nivelación de 3.000 millones para compensar a las comunidades peor financiadas.

En este asunto también hubo un choque entre socialistas, ya que la ministra de Hacienda y 'número dos' del PSOE, María Jesús Montero, se opuso a incluir este fondo en los Presupuestos y argumentó que "el conjunto de las comunidades dijo que no" un mes antes de conocerse el informe de Fedea. Page reprochó que el desequilibrio se debía "ajustar" y "compensar". "Es que, además, lo dice la ley, no es algo que nos estemos inventando", sentenció.

Sedición y malversación

Todos los choques de este último año no han sucedido de forma aislada. García-Page ya expuso durante la pasada legislatura su disconformidad ante otras concesiones del PSOE a partidos independentistas. Dos de ellas, "intolerables" para el dirigente autonómico, fueron la rebaja del delito de malversación y la derogación del delito de sedición del Código Penal, cuyos grandes beneficiados serían los condenados y encausados del procés.

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.

El socialista rechazó tajantemente esta reforma exprés y denunció que cambiar el Código Penal "sobrepasa cualquier límite político y más que político". "No es tolerable pactar con delincuentes su propia condena. Es un momento grave para la política española", concluyó el toledano, que además temió que los ciudadanos "no lo olvidarán".

Los indultos

Entre los rifirrafes más destacados de García-Page con la dirección nacional del PSOE está también la concesión de indultos por parte del Gobierno de España a los nueve condenados del juicio del procés independentista que permanecían en prisión. Sánchez defendió "la necesidad de restablecer la convivencia y la concordia", pero esta tesis no convenció al mandatario castellanomanchego.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

"Estoy posicionado en contra de la política de indultos, no solo por mis principios, sino por su propia utilidad. Y me gustaría equivocarme, pero no encuentro la fórmula de que se pueda convencer a alguien para que deje de ser lo que es, y los independentistas son independentistas y persiguen fines y objetivos que son inviables", sentenció Page.

Con la aplicación de la amnistía todavía en proceso, entorpecida por los recursos de inconstitucionalidad por parte de las comunidades, con una actividad parlamentaria dependiente de los votos de Junts y ERC -negociación de investidura en Cataluña mediante-, y con la promesa escrita de los de Puigdemont de convocar un referéndum de autodeterminación, todo apunta a que el altavoz crítico que suena desde Castilla-La Mancha todavía no se apagará.